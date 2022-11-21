ВСУ продвигаются в направлении Сватово, однако обороняются возле Лисичанска, — Гайдай

Оккупанты продолжают обстреливать деоккупированные населенные пункты. Освобожденная Макеевка разрушена до основания, а люди постоянно находятся в подвалах.

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Вооруженные силы Украины продвигаются в Луганской области в направлении городов Сватово и Кременная. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В то же время украинские защитники стали в оборону в районе Белогоровки, что возле Лисичанска, там идут бои. Гайдай отметил, что на это направление оккупанты перебросили много сил, чтобы захватить Белогоровку.

"Они ее рассматривают и как плацдарм, и как способ защитить себя, чтобы Лисичанск не был в полуокружении", — сказал глава ОВА.

Кроме того, российские войска регулярно обстреливают деоккупированные населенные пункты.

Село Макеевка разрушено до основания, люди постоянно находятся в подвалах, там остаются 40 человек. В то же время в селе Невское дела лучше — люди уже начали делать небольшие ремонты. В населенном пункте проживают около 150 человек. Также вернулся один фермер и уже налаживает работу своего хозяйства.

Напомним, 20 ноября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что украинские военные освободили 12 населенных пунктов в Луганской области. Кроме того, во многом в регионе инициатива преобладает на стороне украинской армии.

19 ноября стало известно, что ВС РФ перебросили в Луганской области остатки лучших войск с Херсонского направления. Однако большая часть оккупационных сил в регионе — это неопытные мобилизованные россияне.

13 ноября ВСУ освободили село Макеевка Луганской области. Однако населенный пункт полностью разрушен.