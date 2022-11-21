ЗСУ просуваються у напрямку Сватового, проте обороняються біля Лисичанська, — Гайдай

Окупанти продовжують обстрілювати деокуповані населені пункти. Звільнена Макіївка зруйнована вщент, а люди постійно перебувають у підвалах.

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Збройні сили України просуваються в Луганській області у напрямку міст Сватове та Кремінна. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Водночас, українські захисники стали в оборону в районі Білогорівки, що біля Лисичанська, там точаться бої. Гайдай зазначив, що на цей напрямок окупанти перекинули багато сил, щоб захопити Білогорівку.

"Вони її розглядають і як плацдарм, і як спосіб захистити себе, щоб Лисичанськ не був у напівоточенні", — сказав глава ОВА.

Окрім того, російські війська регулярно обстрілюють деокуповані населені пункти.

Село Макіївка зруйновано вщент, люди постійно перебувають у підвалах, там залишаються 40 осіб. Водночас у селі Невське справи кращі — люди вже почали робити невеликі ремонти. У населеному пункті проживає приблизно 150 осіб. Також повернувся один фермер і вже налагоджує роботу свого господарства.

Нагадаємо, 20 листопада речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, що українські військові звільнили 12 населених пунктів у Луганській області. Крім того, багато в чому в регіоні ініціатива — на боці української армії.

19 листопада стало відомо, що ЗС РФ перекинули в Луганску область залишки найкращих військ із Херсонського напрямку. Проте більшість окупаційних сил у регіоні — це недосвідчені мобілізовані росіяни.

13 листопада ЗСУ звільнили село Макіївка Луганської області. Однак, населений пункт повністю зруйнований.