Фиксировала факты агрессии РФ: под Купянском из-за удара ВС РФ погибла прокурор (фото)

Прокурор Елена Маслич скончалась в своей квартире после попадания обломка российской ракеты. У погибшей остался 15-летний сын.

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Вооруженные силы РФ вечером в воскресенье, 20 ноября, нанесли ракетный удар по поселку Шевченково Купянского района Харьковской области. В результате пострадал жилой дом, погибла сотрудница местной прокуратуры Елена Маслич. Об этом в понедельник, 21 ноября, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По версии следствия, около 22:20 ракета войск РФ попала в 16-квартирное здание, обломками был поврежден в соседний многоквартирный дом и школу. В квартире в момент обстрела находилась прокурор Шевченковского отдела прокуратуры Елена Маслич, от полученных ранений она скончалась. Также был ранен мужчина.

В ведомстве сообщили, что их коллега работала в органах прокуратуры Украины на протяжении 10 лет. С первого дня освобождения Шевченковской громады и Купянского района она фиксировала факты российской агрессии на его территории. У женщины остался 15-летний сын.

"Елена Маслич заслужила уважение коллектива за высокий профессионализм, честность и преданность… Разделяем боль родных и преклоняем головы в глубокой скорби. Светлая память!" — заявили в прокуратуре.

Напомним, в сентябре в Харьковской области ВС РФ обстреляли колонну с гражданскими автомобилями, в результате погибли более 20 человек, среди которых 13 детей и беременная женщина.

Тем временем в Воздушных силах ВСУ утверждают, что Россия может продолжить наносить массированные ракетные удары по территории Украины, в частности, по объектам критической инфраструктуры, чтобы заставить Киев пойти на переговоры о перемирии.