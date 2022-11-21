Фіксувала факти агресії РФ: під Куп'янськом через удар ЗС РФ загинула прокурорка (фото)

Прокурор Олена Маслич померла у своїй квартирі після влучення уламка російської ракети. У загиблої залишився 15-річний син.

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Збройні сили РФ увечері в неділю, 20 листопада, завдали ракетного удару по селищу Шевченкове Куп'янського району Харківської області. Внаслідок цього постраждав житловий будинок, загинула співробітниця місцевої прокуратури Олена Маслич. Про це у понеділок, 21 листопада, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За версією слідства, близько 22:20 ракета військ РФ потрапила до 16-квартирної будівлі, уламками були пошкоджені сусідній багатоквартирний будинок та школа. У квартирі на момент обстрілу перебувала прокурорка Шевченківського відділу прокуратури Олена Маслич, від отриманих поранень вона померла. Також було поранено чоловіка.

У відомстві повідомили, що їхня колега працювала в органах прокуратури України протягом 10 років. З першого дня визволення Шевченківської громади та Куп'янського району вона фіксувала факти російської агресії на його території. У жінки залишився 15-річний син.

"Олена Маслич заслужила на повагу колективу за високий професіоналізм, чесність і відданість… Розділяємо біль рідних і схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам'ять!" — заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, у вересні в Харківській області ЗС РФ обстріляли колону з цивільними автомобілями, в результаті загинули понад 20 людей, серед яких 13 дітей та вагітна жінка.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ стверджують, що Росія може продовжити завдавати масованих ракетних ударів територією України, зокрема по об'єктах критичної інфраструктури, щоб змусити Київ піти на переговори про перемир'я.