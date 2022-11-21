Позировал с привязанной к столбу украинкой: в Украине ликвидировали чеченца Саида Закаева (фото)

Жителя Грозного 1988 года рождения могли убить в конце октября. Оккупант прославился снимками с жительницей Донецкой области Ириной Довгань, которую взяли в плен боевики "ДНР" за украинскую символику.

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В Украине ликвидировали россиянина Саида Закаева, который фотографировался с привязанной к столбу украинкой в оккупированном Донецке. Об этом сообщил в Telegram экс-лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко.

Информация касается жителя Грозного Саида Закаева 1988 года рождения по кличке "Малой". В российских соцсетях есть данные, что захватчик был уничтожен еще 31 октября.

Убийство Саида Закаева подтвердила пользователь Instagram Татьяна Скребенкова, возможная родственница военного РФ. Обстоятельства смерти военного неизвестны.

"Твои дети будут гордиться своим отцом, ты для них герой", — написала женщина.

Саид Закаев фотографировался с Ириной Довгань в Донецке

В 2014 году Саид Закаев фотографировался с привязанной к столбу украинкой, которая показывала патриотическую позицию. Женщине повесили табличку с надписью "Она убивает наших детей. Агент карателей".

[ + – ] Ирина Довгань оказалась в плену за ношение украинской символики

Это была жительница Донецкой области Ирина Довгань. Ее взяли в плен боевики "ДНР" за то, что она носила украинскую символику.

Местные женщины подходили и били ее ногами. Фотограф Маурисио Лима сделал сникок для The New York Times, на котором запечатлены издевательства над Ириной Довгань.

[ + – ] Фотограф Маурисио Лима сделал этот снимок для газеты The New York Times

Впоследствии выяснилось, что Довгань попала в плен к террористическому батальону "Восток", которым командовал Александр Ходаковский.

Напомним, что ВСУ ранее ликвидировали бывшего майора полиции из Ростова-на-Дону Сергея Кадацкого. Его приговорили к 15 годам колонии за убийство жены.

Также в Украине был убит полицейский-"вагнеровец", в РФ его осудили за убийство юноши в состоянии алкогольного опьянения.

В Херсоне в ночь с 29 на 30 сентября убили так называемого "первого зама главы военно-гражданской администрации Херсонской области" Алексея Катериничева, отвечавшего за безопасность.