Позував з прив'язаною до стовпа українкою: в Україні ліквідували чеченця Саїда Закаєва (фото)

Жителя Грозного 1988 року народження могли вбити наприкінці жовтня. Окупант уславився знімками з мешканкою Донецької області Іриною Довгань, яку взяли в полон бойовики "ДНР" за українську символіку.

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В Україні ліквідували росіянина Саїда Закаєва, який фотографувався з прив'язаною до стовпа українкою в окупованому Донецьку. Про це повідомив у Telegram екслідер одеського осередку "Правого сектора" Сергій Стерненко.

Інформація стосується жителя Грозного Саїда Закаєва 1988 року народження на прізвисько "Малой". У російських соцмережах є дані, що загарбника було знищено ще 31 жовтня.

Вбивство Саїда Закаєва підтвердила користувачка Instagram Тетяна Скребенкова, можлива родичка військового РФ. Обставини смерті військового невідомі.

"Твої діти пишатимуться своїм батьком, ти для них герой", — написала жінка.

Саїд Закаєв фотографувався з Іриною Довгань у Донецьку

У 2014 році Саїд Закаєв фотографувався з прив'язаною до стовпа українкою, яка показувала патріотичну позицію. Жінці повісили табличку з написом "Вона вбиває наших дітей. Агент карателів".

[ + – ] Ірина Довгань опинилася у полоні за носіння української символіки

Це була мешканка Донецької області Ірина Довгань. Її взяли в полон бойовики ДНР за те, що вона носила українську символіку.

Місцеві жінки підходили та били її ногами. Фотограф Маурісіо Ліма зробив зник для The New York Times, на якому зображені знущання з Ірини Довгань.

[ + – ] Фотограф Маурісіо Ліма зробив цей знімок для газети The New York Times

Згодом з’ясувалося, що Довгань потрапила в полон до терористичного батальйону "Схід", яким командував Олександр Ходаковський.

Нагадаємо, що ЗСУ раніше ліквідували колишнього майора поліції з Ростова-на-Дону Сергія Кадацького. Його засудили до 15 років колонії за вбивство дружини.

Також в Україні було вбито поліцейського-"вагнерівця", у РФ його засудили за вбивство юнака в стані алкогольного сп'яніння.

У Херсоні в ніч із 29 на 30 вересня вбили так званого "першого заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Олексія Катеринічева, який відповідав за безпеку.