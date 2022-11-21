Из осужденных в "защитники отечества": в сети появился текст соглашения для "вагнеровцев"

Российские правозащитники отмечают, что Российская Федерация без амнистии совершенно незаконно отправляет на войну в Украину тысячи осужденных.

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Информационный ресурс Gulagu.net опубликовал скрины документов, которые подтверждают незаконную отправку осужденных в РФ на войну против Украины. В частности были выложены копии некоего "Согласия" осужденных, которое они заключают с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) и Министерством обороны РФ.

Исходя из опубликованных сканов следует, что отбывающим наказание предлагают отправиться на войну на полгода, при этом они обязуются не разглашать сведения о своих судимостях и местах отбывания наказания.

[ + – ] Скан "Согласия" осужденных с Миноброны РФ и ФСИН

[ + – ] В документе указано, что подписант может рассчитывать на помилование

"Фактически, мы имеем теперь доказательства того, как государство — Российская Федерация — до амнистии и помилования совершенно незаконно отправляет на войну в Украину тысячи осужденных, которые должны отбывать сроки лишения свободы в исправительных колониях ФСИН России", — отмечают журналисты.

[ + – ] Текст расписки о неразглашении информации

В тексте "Согласия" говорится о том, что осужденные могут рассчитывать на помилование в случае "добросовестного выполнения в течение шести месяцев принятых на себя обязательств". При этом документ содержит формулировку — "защита народа и отечества". Иными словами российские осужденные, которые поедут воевать против Украины, станут "защитниками" РФ и могут претендовать на освобождение от наказания.

Журналисты также сообщили, что осужденных отправляют воевать, в том числе, и в составе незаконных соединений, таких как В/Ч 08807 или как незаконные военные формирования "Вагнер" и "Редут".

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Ранее сообщалось, что за период с сентября по октябрь 2022 года численность заключенных в российских мужских колониях уменьшилась на 23 тысячи человек. Журналисты объясняют это тем, что в РФ активно набирают из осужденных в различные незаконные вооруженные формирования, такие как группа "Вагнер".

Правозащитница Ольга Романова заявила, что наемники из группы "Вагнер" казнили по меньшей мере 40 человек, участвовавших в войне в Украине. По ее словам руководитель формирования Евгений Пригожин предупреждает новобранцев о смертной казни за пять видов "проступков".