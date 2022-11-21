Із засуджених у "захисників вітчизни": у мережі з'явився текст угоди для "вагнерівців"

Російські правозахисники зазначають, що Російська Федерація без амністії незаконно відправляє на війну в Україну тисячі засуджених.

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Інформаційний ресурс Gulagu.net опублікував скріни документів, що підтверджують незаконне відправлення засуджених в РФ на війну проти України. Зокрема було викладено копії якоїсь "Згоди" засуджених, яку вони укладають із Федеральною службою виконання покарань (ФСВП) та Міністерством оборони РФ.

Виходячи з опублікованих сканів відомо, що тим, хто відбуває покарання, пропонують вирушити на війну на пів року, при цьому вони зобов'язуються не розголошувати відомості про свої судимості та місця відбування покарання.

[ + – ] Скан "Згоди" засуджених із Міноброни РФ та ФСВП

[ + – ] У документі зазначено, що підписувач може розраховувати на помилування

"Фактично, ми маємо тепер докази того, як держава — Російська Федерація — до амністії та помилування незаконно відправляє на війну в Україну тисячі засуджених, які мають відбувати терміни позбавлення волі у виправних колоніях ФСВП Росії", — зазначають журналісти.

[ + – ] Текст розписки про нерозголошення інформації

У тексті "Згоди" йдеться про те, що засуджені можуть розраховувати на помилування у разі "сумлінного виконання протягом шести місяців узятих на себе зобов'язань". При цьому документ містить формулювання — "захист народу та вітчизни". Іншими словами, російські засуджені, які поїдуть воювати проти України, стануть "захисниками" РФ і можуть претендувати на звільнення від покарання.

Журналісти також повідомили, що засуджених відправляють воювати, зокрема й у складі незаконних з'єднань, таких як В/Ч 08807 або як незаконні військові формування "Вагнер" і "Редут".

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Раніше повідомлялося, що за період із вересня по жовтень 2022 року чисельність ув'язнених у російських чоловічих колоніях зменшилася на 23 тисячі осіб. Журналісти пояснюють це тим, що в РФ активно набирають із засуджених до різних незаконних збройних формувань, таких як група "Вагнер".

Правозахисниця Ольга Романова заявила, що найманці з групи "Вагнер" стратили щонайменше 40 осіб, які брали участь у війні в Україні. За її словами, керівник формування Євген Пригожин попереджає новобранців про смертну кару за п'ять видів "провин".