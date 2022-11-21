Із засуджених у "захисників вітчизни": у мережі з'явився текст угоди для "вагнерівців"
Російські правозахисники зазначають, що Російська Федерація без амністії незаконно відправляє на війну в Україну тисячі засуджених.
Інформаційний ресурс Gulagu.net опублікував скріни документів, що підтверджують незаконне відправлення засуджених в РФ на війну проти України. Зокрема було викладено копії якоїсь "Згоди" засуджених, яку вони укладають із Федеральною службою виконання покарань (ФСВП) та Міністерством оборони РФ.
Виходячи з опублікованих сканів відомо, що тим, хто відбуває покарання, пропонують вирушити на війну на пів року, при цьому вони зобов'язуються не розголошувати відомості про свої судимості та місця відбування покарання.
"Фактично, ми маємо тепер докази того, як держава — Російська Федерація — до амністії та помилування незаконно відправляє на війну в Україну тисячі засуджених, які мають відбувати терміни позбавлення волі у виправних колоніях ФСВП Росії", — зазначають журналісти.
У тексті "Згоди" йдеться про те, що засуджені можуть розраховувати на помилування у разі "сумлінного виконання протягом шести місяців узятих на себе зобов'язань". При цьому документ містить формулювання — "захист народу та вітчизни". Іншими словами, російські засуджені, які поїдуть воювати проти України, стануть "захисниками" РФ і можуть претендувати на звільнення від покарання.
Журналісти також повідомили, що засуджених відправляють воювати, зокрема й у складі незаконних з'єднань, таких як В/Ч 08807 або як незаконні військові формування "Вагнер" і "Редут".Важливо
Раніше повідомлялося, що за період із вересня по жовтень 2022 року чисельність ув'язнених у російських чоловічих колоніях зменшилася на 23 тисячі осіб. Журналісти пояснюють це тим, що в РФ активно набирають із засуджених до різних незаконних збройних формувань, таких як група "Вагнер".
Правозахисниця Ольга Романова заявила, що найманці з групи "Вагнер" стратили щонайменше 40 осіб, які брали участь у війні в Україні. За її словами, керівник формування Євген Пригожин попереджає новобранців про смертну кару за п'ять видів "провин".