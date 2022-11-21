Пошла гулять с "вагнеровцем": под Симферополем нашли тело 16-летней девушки, пропавшей 3 дня назад

По словам украинского журналиста Андрея Цаплиенко, последний, кого рядом с ней видели, был боец группы "Вагнера".

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В Симферополе нашли тело 16-летней девушки Натальи Леоновой, которая ушла из дома 17 ноября. Об этом пишет российский телеграм-канал Mash на волне.

"Наталья Леонова ушла из дома 17 ноября. Уже на следующий день к поискам подключились волонтеры и неравнодушные люди: прочесывали местность, делились информацией", — сказано в сообщении.

Администраторы канала сообщили, что тело Натальи нашли в селе Строгоновка. Рядом с телом находились пустые упаковки из-под но-шпы и бутылка воды.

Как написал у себя в Telegram украинский журналист Андрей Цаплиенко, последний, с кем виделась девушка, был боец группы "Вагнера".

"Нашли ее убитой и с кем она виделась в последнее время – это боец ​​ЧВК "Вагнер", — заявил он.

Ранее Фокус сообщал, что росСМИ опубликовали доклад о деятельности наемников из группы "Вагнера" в Мали. Российские наемники совершают преступления под видом "контртеррористических операций". За 2022 год вагнеровцы выполняли операции в 32 местах африканской страны.

Еще напомним, что за месяц из российских тюрем исчезли 23 000 заключенных, которые попали в группу "Вагнера". По информации журналистов, ссылающихся на данные ФСИН, на начало августа 2022 года, в российских колониях было около 349 000 человек.

Также сообщалось, что глава группы "Вагнера" похвалил командующего ВС РФ за выход из Херсона. Евгений Пригожин заявил, что операция по выводу войск всегда является сложной, а Сергею Суровикину предстоит совершить "величайшее достижение", если при этом будут минимальные потери личного состава.