Пішла гуляти з "вагнерівцем": під Сімферополем знайшли тіло 16-річної дівчини, яка зникла 3 дні тому

За словами українського журналіста Андрія Цаплієнка, останній, кого поряд з нею бачили, був боєць "групи Вагнера".

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У Сімферополі знайшли тіло 16-річної дівчини Наталії Леонової, яка пішла з дому 17 листопада. Про це пише російський телеграм-канал Mash на хвилі.

"Наталя Леонова пішла з дому 17 листопада. Вже наступного дня до пошуків доєдналися волонтери та небайдужі люди: прочісували місцевість, ділилися інформацією", — йдеться у повідомленні.

Адміністратори каналу повідомили, що тіло Наталії знайшли у селі Строгонівка. Поруч з тілом знаходилися порожні упаковування з-під но-шпи та пляшка води.

Як написав у себе в Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко, останній, з ким бачилася дівчина, був боєць "групи Вагнера".

"Знайшли її вбитою і з ким вона бачилася останнім часом — це боєць ПВК "Вагнер", — заявив він.

Раніше Фокус повідомляв, що росЗМІ опублікували доповідь про діяльність найманців із "групи Вагнера" у Малі. Російські найманці скоюють злочини у вигляді "контртеррористичних операцій". За 2022 рік "вагнерівці" виконували операції у 32 місцях африканської країни.

Ще нагадаємо, що за місяць з російських в'язниць зникли 23 000 ув'язнених, які потрапили до "групи Вагнера". За інформацією журналістів, які посилаються на дані ФСВП, на початок серпня 2022 року в російських колоніях було близько 349 000 осіб.

Також повідомлялося, що глава "групи Вагнера" похвалив командувача ЗС РФ за вихід з Херсона. Євген Пригожин заявив, що операція з виведення військ завжди є складною, а Сергій Суровікін має зробити "найбільше досягнення", якщо водночас будуть мінімальні втрати особового складу.