Украинские десантники показали на вооружении БРМ-1К неизвестной модификации

Инженеры установили на боевую машину башню от БМД-2, чтобы повысить огневую мощь. Такую модернизацию обычные рембаты сделать не смогут.

Related video

21 ноября десантно-штурмовые войска в ходе официальных мероприятий показали свое вооружение. Среди танков и бронемашин выделяется БРМ-1К неизвестной модификации. Об этом сообщает "Милитарный".

Журналисты смогли установить, что среди различного вооружения отличается одна машина. Визуальна она похожа на БМП, но с более широким погоном башни, чем у БМП-2 и БРМ-1К. Только по характерным надгусеничным полкам удалось установить, что на фото БРМ-1К. На нее установили башню от БМД-2, что повышает боевые характеристики машины.

БРМ-1К — это боевая разведывательная машина, созданная на базе БМП-1. Стандартное вооружение такой техники — это устаревшая 73-мм пушка 2А28 "Гром" и 7,62 мм пулемет ПКТ. Отмечается, что на сегодняшний день они не могут обеспечивать огневую поддержку пехоты на поле битвы.

В то же время вооружение БМД-2 более мощное. На нем установлено 30-мм орудие 2А42, тот же пулемет 7,62 мм ПКТ и ПТРК "Фагот". С таким набором машина уже способна бороться с легкобронированной техникой и живой силой врага.

Попытки установить на БРМ-1К боевой модуль от БМД-2 уже велись ранее. В 1997 году в РФ существовал проект "Разбежка".

[ + – ] Опытная модель БМП-1-30 "Разбежка" с башней от БМД-2

Возникает вопрос, кто модернизировал БРМ-1К в Украине. Для таких операций нужно иметь специальное оборудование и профессиональных инженеров. Обычные рембаты не имеют нужных инструментов. Поэтому есть вероятность, что к модернизации причастны специалисты украинских бронетанковых предприятий.

Вероятно, для модернизаций в Украине использовали трофейные БМД-2 и старые украинские БМД-2. Десантные машины имеют малый запас хода и у ВСУ к ним мало запчастей. Поэтому десятки машин могли попасть на хранение, но башни от них и боевое отделение все еще боеспособны. Поэтому таким образом решение изменить башню БРМ-1К на башню из БМД-2 — логическое решение.

Напомним, Греция передала ВСУ БМП-1. Вместо них страна получит немецкие Marder.

Также сообщалось, что Беларусь передала России более 200 единиц военной техники. Оккупанты получают танки, "Уралы" и БМП.