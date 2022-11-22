Українські десантники показали на озброєнні БРМ-1К невідому модифікацію

Інженери встановили на бойову машину башту від БМД-2, щоб підвищити вогневу міць. Таку модернізацію звичайні рембати зробити не зможуть.

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21 листопада десантно-штурмові війська під час офіційних заходів показали своє озброєння. Серед танків і бронемашин виділяється БРМ-1К невідомої модифікації. Про це повідомляє "Мілітарний".

Журналісти спромоглися встановити, що серед різного озброєння відрізняється одна машина. Візуальна вона схожа на БМП, але із ширшим погоном башти, ніж БМП-2 і БРМ-1К. Тільки за характерними надгусеничними полицями вдалося встановити, що на фото БРМ-1К. На неї встановили башту від БМД-2, що підвищує бойові характеристики машини.

БРМ-1К це бойова розвідувальна машина, створена на базі БМП-1. Стандартне озброєння такої техніки — це застаріла гармата 73-мм 2А28 "Грім" і 7,62 мм кулемет ПКТ. Наголошується, що на сьогодні вони не можуть забезпечувати вогневу підтримку піхоти на полі битви.

Водночас озброєння БМД-2 потужніше. На ньому встановлено 30-мм знаряддя 2А42, той же кулемет 7,62 мм ПКТ та ПТРК "Фагот". З таким набором машина вже здатна боротися з легкоброньованою технікою і живою силою ворога.

Спроби встановити на БРМ-1К бойовий модуль від БМД-2 вже велися раніше. У 1997 році в РФ існував проєкт "Разбежка".

[ + – ] Досвідчена модель БМП-1-30 "Разбежка" з баштою від БМД-2

Постає питання, хто модернізував БРМ-1К в Україні. Для таких операцій потрібно мати спеціальне обладнання і професійних інженерів. У звичайних рембатах немає потрібних інструментів. Тому існує ймовірність, що до модернізації причетні фахівці українських бронетанкових підприємств.

Мабуть, для модернізацій в Україні використали трофейні БМД-2 та старі українські БМД-2. Десантні машини мають малий запас ходу й у ЗСУ до них мало запчастин. Тому десятки машин могли потрапити на зберігання, але башти від них і бойове відділення все ще боєздатні. Тому так рішення змінити башту БРМ-1К на башту з БМД-2 — логічне рішення.

Нагадаємо, Греція передала ЗСУ БМП-1. Натомість країна отримає німецькі Marder.

Також повідомлялося, що Білорусь передала Росії понад 200 одиниць військової техніки. Окупанти отримують танки, "Урали" та БМП.