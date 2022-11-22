Изнурительные и напряженные месяцы войны: иностранные добровольцы о боях за Херсон

На юге Украины воевали закаленные бойцы из Великобритании, Новой Зеландии и других стран. Месяцы борьбы давались сложно. После отступления ВС РФ, военные заполучили новые трофеи.

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Британский доброволец, который служит в ВСУ, заявил, что последние месяцы боев за Херсон были изнурительными и напряженными. Об этом сообщается в сюжете CNN.

В контрнаступлении ВСУ в Херсонской и Николаевской областях наступали различные части и подразделения. Среди них были и бойцы из Великобритании и Новой Зеландии, которые служат в Украине. Британец Мейсер Гиффорд говорит, что последние месяцы борьбы были крайне напряженными.

Гиффорд — ветеран сирийской войны, который отмечает, что ВС РФ использовали "грязную тактику". Они устраивали массовые бомбардировки гражданских районов.

"Это просто невероятно опасно, утомительно и разрывает душу. Последние пару недель были особенно напряженными, потому что по нам работало огромное количество артиллерии. Подразделение выжило, но давление было огромным. Если что-то и сломает вас в этой стране, то это будет артиллерия", — говорит британец.

Его побратим из Новой Зеландии Джордан О'Брайен говорит, что он преодолел тысячи километров, чтобы внести свой вклад в борьбу с РФ. С июня он сражался на юге Украины в составе противотанкового подразделения.

"Нам было очень трудно оказать влияние на поле боя, так как было сложно попасть на позиции, где можно было бы увидеть российскую броню. Она находилась действительно далеко", — заявил О'Брайен.

Также в репортаже приводят действия украинских солдат. По словам бойца Андрея, российские войска понесли большие потери. У врага было преимущество в артиллерии в соотношении 80 выстрелов врага на 20 украинских. Однако современное западное оружие нивелировало это преимущество. В особенности благодаря HIMARS.

"Прежде чем отступить, они потеряли только за последний месяц около 90 танков. Это большая потеря для них, тем более, что у них не так много нового вооружнния, чтобы вывести его на фронт", — говорит Андрей.

После побега российских войск, иностранные бойцы говорят, что похожую картину они видели в Сирии. На улицы выходили местные жители и благодарили за освобождение. Военные не до конца верили, что они вынудили ВС РФ отступать, пока не заняли новые позиции.

Процесс сбора российских трофеев Гиффорд называет "перераспределением ресурсов".

Напомним, 9 ноября в РФ заявили об отходе из правого берега Днепра и из Херсона. Спустя несколько дней ВС РФ отступили, а в освобожденный город прибыл президент Украины Владимир Зеленский.