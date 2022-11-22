Виснажливі та напружені місяці війни: іноземні добровольці про бої за Херсон

На півдні України воювали загартовані бійці з Великобританії, Нової Зеландії та інших країн. Місяці боротьби давалися складно. Після відступу ЗС РФ військові захопили нові трофеї.

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Британський доброволець, який служить у ЗСУ, заявив, що останні місяці боїв за Херсон були виснажливими та напруженими. Про це повідомляється у сюжеті CNN.

У контрнаступі ЗСУ у Херсонській та Миколаївській областях наступали різні частини та підрозділи. Серед них були бійці з Великобританії та Нової Зеландії, які служать в Україні. Британець Мейсер Гіффорд каже, що останні місяці боротьби були надто напруженими.

Гіффорд — ветеран сирійської війни, який зазначає, що ЗС РФ використала "брудну тактику". Вони влаштовували масові бомбардування цивільних районів.

"Це просто неймовірно небезпечно, втомлює і розриває душу. Останні кілька тижнів були особливо напруженими, тому що по нас працювала величезна кількість артилерії. Підрозділ вижив, але тиск був величезний. Якщо щось і зламає вас у цій країні, то це буде артилерія ", — каже британець.

Його побратим з Нової Зеландії Джордан О'Браєн каже, що він подолав тисячі кілометрів, щоб зробити свій внесок у боротьбу з РФ. З червня він бився на півдні України у складі протитанкового підрозділу.

"Нам було дуже важко вплинути на поле бою, оскільки було складно потрапити на позиції, де можна було б побачити російську броню. Вона знаходилася дійсно далеко", — заявив О'Браєн.

Також у репортажі наводять дії українських солдатів. За словами бійця Андрія, російські війська зазнали великих втрат. Ворог мав перевагу в артилерії у співвідношенні 80 пострілів ворога на 20 українських. Однак сучасна західна зброя нівелювала цю перевагу. Особливо завдяки HIMARS.

"Перш ніж відступити, вони втратили лише за останній місяць близько 90 танків. Це велика втрата для них, тим більше, що у них не так багато нового озброєння, щоб вивести його на фронт", — каже Андрій.

Після втечі російських військ іноземні бійці кажуть, що схожу картину вони бачили в Сирії. На вулиці виходили місцеві жителі та дякували за визволення. Військові не до кінця вірили, що вони змусили ЗС РФ відступати, доки не зайняли нові позиції.

Процес збирання російських трофеїв Гіффорд називає "перерозподілом ресурсів".

Нагадаємо, 9 листопада в РФ заявили про відхід з правого берега Дніпра та з Херсона. За кілька днів ЗС РФ відступили, а до звільненого міста прибув президент України Володимир Зеленський.