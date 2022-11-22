Защита энергоинфраструктуры зимой и оружие для ВСУ: Зеленский провел заседание Ставки
Украинское военное командование поставило в приоритет вопрос качественной работы объектов инфраструктуры. Ракетные удары армии России вывели из строя почти 50% энергосистемы Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрели вопрос защиты энергоинфраструктуры и ее работы зимой. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Украинское военное командование рассмотрело 3 основных вопроса:
- обеспечение ВСУ техникой и оружием;
- защита объектов энергетической инфраструктуры;
- обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры зимой.
Зима, по словам президента, не будет легкой прогулкой, но Украина "обязательно выстоит, и победа будет за нами", заметил Зеленский.
О ситуации на фронте главе государства доложили главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и командующие войсками стратегических направлений.
Ситуация с энергетикой в Украине после ракетных ударов армии РФ
В результате ракетных ударов россиян из строя выведено почти 50% энергосистемы Украины, заявил 18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
За 15 ноября ВС РФ, по его данным, выпустили по украинским городам около 100 ракет. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подсчитал, что армия РФ причинила объектам энергетической инфраструктуры Украины убытков на сумму более 1 млрд долларов.
Суммарный ущерб от ракетных ударов войск России с начала октября оценивается в миллиарды долларов, отметили в Минэнерго.
Для восстановления работы энергообъектов во Львовской области, по оценкам местных властей, понадобится от 8 месяцев до 1 года.
Возможно, украинцы будут жить при регулярных отключениях света минимум до конца марта, заявил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.