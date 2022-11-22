Защита энергоинфраструктуры зимой и оружие для ВСУ: Зеленский провел заседание Ставки

Украинское военное командование поставило в приоритет вопрос качественной работы объектов инфраструктуры. Ракетные удары армии России вывели из строя почти 50% энергосистемы Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассмотрели вопрос защиты энергоинфраструктуры и ее работы зимой. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Украинское военное командование рассмотрело 3 основных вопроса:

обеспечение ВСУ техникой и оружием;

защита объектов энергетической инфраструктуры;

обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры зимой.

Зима, по словам президента, не будет легкой прогулкой, но Украина "обязательно выстоит, и победа будет за нами", заметил Зеленский.

О ситуации на фронте главе государства доложили главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный и командующие войсками стратегических направлений.

Ситуация с энергетикой в Украине после ракетных ударов армии РФ

В результате ракетных ударов россиян из строя выведено почти 50% энергосистемы Украины, заявил 18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

За 15 ноября ВС РФ, по его данным, выпустили по украинским городам около 100 ракет. Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подсчитал, что армия РФ причинила объектам энергетической инфраструктуры Украины убытков на сумму более 1 млрд долларов.

Суммарный ущерб от ракетных ударов войск России с начала октября оценивается в миллиарды долларов, отметили в Минэнерго.

Для восстановления работы энергообъектов во Львовской области, по оценкам местных властей, понадобится от 8 месяцев до 1 года.

Возможно, украинцы будут жить при регулярных отключениях света минимум до конца марта, заявил гендиректор компании YASNO Сергей Коваленко.