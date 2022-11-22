Захист енергоінфраструктури взимку та зброя для ЗСУ: Зеленський провів засідання Ставки

Українське військове командування поставило в пріоритет питання якісної роботи об'єктів інфраструктури. Ракетні удари армії Росії вивели з ладу майже 50% енергосистеми України.

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Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому було розглянуто питання захисту енергоінфраструктури та її роботи взимку. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Українське військове командування розглянуло 3 основні питання:

забезпечення ЗСУ технікою та зброєю;

захист об'єктів енергетичної інфраструктури;

забезпечення якісної роботи об'єктів інфраструктури взимку.

Зима, за словами президента, не буде легкою прогулянкою, але Україна "обов'язково вистоїть, і перемога буде за нами", зауважив Зеленський.

Про ситуацію на фронті главі держави доповіли головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний і командувачі військ стратегічних напрямків.

Ситуація з енергетикою в Україні після ракетних ударів армії РФ

Унаслідок ракетних ударів росіян із ладу виведено майже 50% енергосистеми України, заявив 18 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За 15 листопада ЗС РФ, за його даними, випустили по українських містах майже 100 ракет. Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев підрахував, що армія РФ завдала об'єктам енергетичної інфраструктури України збитків на суму понад 1 млрд доларів.

Сумарні збитки від ракетних ударів військ Росії з початку жовтня оцінюються в мільярди доларів, зазначили в Міненерго.

Для відновлення роботи енергооб'єктів у Львівській області, за оцінками місцевої влади, знадобиться від 8 місяців до 1 року.

Можливо, українці житимуть в умовах регулярних відключень світла щонайменше до кінця березня, заявив гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко.