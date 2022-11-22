ВСУ впервые применили стационарную установку из двух Stinger (видео)

Dual Mount Stinger поставляла Украине Литва незадолго до начала полномасштабного вторжения. Они же обучали украинских операторов.

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Украинские военные применили для поражения воздушной цели сдвоенную пусковую установку ПЗРК Stinger Dual Mount Stinger. Об этом сообщает Status-6 в Твиттере.

На видео впервые попало применение оператора ПЗРК со сдвоенной пусковой установки Stinger. Украинский военный запускает ракету по воздушной цели, возможно, беспилотнику.

Добавим, незадолго до полномасштабного вторжения в Литве анонсировали передачу Украине ПЗРК Stinger. Поставки одобрили Соединенные штаты. ПЗРК разработан американской компанией General Dynamics. Целями для комплекса служит низколетящая авиация и беспилотники.

Как пишет "Милитарный" Dual Mount Stinger — это разработка компании Hughes Missile Systems Company. Такая установка позволяет создавать фиксированную наземную позицию или мобильную, если установить ее на машину. Система имеет свое питание и прицельные устройства.

Напомним, США анонсировали поставку ЗРК Avenger Украине — это установка с 32 ракетами Stinger.

Ранее СМИ писали, что Пентагон ускорит выпуск ракет для ПЗРК Stinger и Javelin из-за войны в Украине.