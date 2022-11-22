ЗСУ вперше застосували стаціонарну установку із двох Stinger (відео)

Dual Mount Stinger постачала Україні Литва незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Вони ж навчали українських операторів.

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Українські військові застосували для ураження повітряної цілі здвоєну пускову установку ПЗРК Stinger Dual Mount Stinger. Про це повідомляє Status-6 у твіттері.

На відео вперше потрапило застосування оператора ПЗРК зі здвоєною пусковою установкою Stinger. Український військовий запускає ракету по повітряній цілі, можливо, безпілотнику.

Додамо, незадовго до повномасштабного вторгнення у Литві анонсували передачу Україні ПЗРК Stinger. Постачання схвалили США. ПЗРК розробила американська компанія General Dynamics. Цілями для комплексу є авіація на низькій висоті і безпілотники.

Як пише "Мілітарний" Dual Mount Stinger — це розробка компанії Hughes Missile Systems Company. Така установка дозволяє створювати фіксовану наземну або мобільну позицію, якщо встановити її на машину. Система має своє живлення та прицільні пристрої.

Нагадаємо, США анонсували постачання ЗРК Avenger Україні — це установка з 32 ракетами Stinger.

Раніше ЗМІ писали, що Пентагон прискорить випуск ракет для ПЗРК Stinger та Javelin через війну в Україні.