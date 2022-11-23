Запасы боеприпасов Европы и США быстро истощаются и достигли кртического уровня, — Le Monde

Война с РФ является очень ресурсозатратной для Запада. Журналисты отмечают, что ВСУ в день выпускали до 20 тысяч снарядов по позициям россиян, хоть Пентагон рекомендовал уменьшить это количество до 7 тысяч.

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Спустя девять месяцев после начала вторжения России в Украину запасы боеприпасов в арсеналах стран Запада истощаются "чрезвычайно быстро" и достигли критического уровня даже в США. Об этом сообщает французское издание Le Monde.

"Запасы боеприпасов в западных арсеналах истощаются чрезвычайно быстро. Теперь странам необходимо сдать свои критические запасы, если они хотят поддержать Украину", — предупредили в Минобороны Эстонии.

Война с Россией является очень ресурсозатратной для западных государств. Журналисты отмечают, что украинская армия в день выпускала до 20 тысяч снарядов по позициям российской армии, хоть Пентагон рекомендовал уменьшить это количество до 7 тысяч. Чтобы поддержать высокую интенсивность военных действий, Запад широко раскрыл свои арсеналы, в первую очередь США, которые обеспечивают две трети военной помощи.

В частности, Вашингтон отправил Киеву более 1 млн снарядов, десятки тысяч противотанковых и противовоздушных установок и тысячи беспилотников. В результате чего западные запасы истощаются, а материалы находятся на критическом уровне.

"Некоторые американские запасы достигают минимального уровня, необходимого для военных планов и обучения", — сказал исследователь Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Канчиан.

Также сообщается, что Франции понадобится минимум полтора года, чтобы восстановить свой арсенал с вооружением.

Тем временем США обратились к Южной Корее, чтобы выкупить 100 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов.

Напомним, 22 ноября СМИ писали, что США планируют восполнять свои запасы оружия так как выделяют Украине сотни тысяч боеприпасов. По информации журналистов, Вашингтон намерен заключить долгосрочные контракты на поставки высокоточных боеприпасов GMLRS и производство другого вооружения, которое получают ВСУ.

21 ноября Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что запасы оружия и боеприпасов Альянса на исходе. Он призвал активизировать военный потенциал для поддержки Украины.