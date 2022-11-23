Рекомендували Києву використовувати менше: запаси боєприпасів Заходу швидко виснажуються, — Le Monde

Війна з РФ є дуже ресурсозатратною для Заходу. Журналісти зазначають, що ЗСУ за день випускали до 20 тисяч снарядів по позиціях росіян, хоч Пентагон рекомендував зменшити цю кількість до 7 тисяч.

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Через дев'ять місяців після початку вторгнення Росії в Україну запаси боєприпасів в арсеналах країн Заходу виснажуються "надзвичайно швидко" і досягли критичного рівня навіть у США. Про це повідомляє французьке видання "Le Monde".

"Запаси боєприпасів у західних арсеналах виснажуються надзвичайно швидко. Наразі країнам необхідно здати свої критичні запаси, якщо вони хочуть підтримати Україну", — попередили в Міноборони Естонії.

Війна з Росією є дуже ресурсозатратною для західних держав. Журналісти зазначають, що українська армія за день випускала до 20 тисяч снарядів по позиціях російської армії, хоч Пентагон рекомендував зменшити цю кількість до 7 тисяч. Щоб підтримати високу інтенсивність бойових дій, Захід широко розкрив свої арсенали, насамперед США, які забезпечують дві третини військової допомоги.

Зокрема, Вашингтон відправив Києву понад 1 млн снарядів, десятки тисяч протитанкових і протиповітряних установок та тисячі безпілотників. Унаслідок чого західні запаси виснажуються, а матеріали перебувають на критичному рівні.

"Деякі американські запаси досягають мінімального рівня, необхідного для військових планів і навчання", — сказав дослідник Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Канчіан.

Також повідомляється, що Франції знадобиться щонайменше півтора роки, щоб відновити свій арсенал з озброєнням.

Тим часом США звернулися до Південної Кореї, щоб викупити 100 тис. 155-мм артилерійських снарядів.

Нагадаємо, 22 листопада ЗМІ писали, що США планують заповнювати свої запаси зброї, оскільки виділяють Україні сотні тисяч боєприпасів. За інформацією журналістів, Вашингтон має намір укласти довгострокові контракти на постачання високоточних боєприпасів GMLRS та виробництво іншого озброєння, яке отримують ЗСУ.

21 листопада Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запаси зброї та боєприпасів Альянсу закінчуються. Він закликав активізувати військовий потенціал для підтримки України.