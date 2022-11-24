После вчерашней атаки: в Кремле заявили, что не наносят ударов по соцобъектам в Украине (видео)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что у Киева якобы есть все возможности "урегулировать ситуацию".

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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не наносит ударов по социальным объектам в Украине. Слова представителя Кремля с сегодняшнего брифинга передает российское агентство ТАСС.

"Специальная военная операция [полномасштабная война в Украине] выполняет свои задачи. Ударов по социальным объектам как не было так и нет", –– прокомментировал он.

При этом, по его словам, уничтожению подлежат цели, которые "прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу".

Также представитель Кремля считает, что у Киева якобы есть все возможности для того, чтобы "урегулировать ситуацию", выполнив требования Российской Федерации.

"Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания народа", –– высказался Песков.

При этом он не уточнил, почему население Украины страдает, если Россия якобы не бьет по социальным объектам, а лишь по военным.

Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пригрозил Украине "полным уничтожением", если Киев не согласится на переговоры с Россией. По его словам, украинские власти якобы должны договориться с Кремлем и "прекратить все".

Фокус также рассказывал о переговорах представителей Кремля и Москвы, которые прошли 17 ноября в ОАЭ. Стороны договаривались о возобновлении поставок аммиака из России в обмен на освобождение военнопленных.