После вчерашней атаки: в Кремле заявили, что не наносят ударов по соцобъектам в Украине (видео)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков считает, что у Киева якобы есть все возможности "урегулировать ситуацию".
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не наносит ударов по социальным объектам в Украине. Слова представителя Кремля с сегодняшнего брифинга передает российское агентство ТАСС.
"Специальная военная операция [полномасштабная война в Украине] выполняет свои задачи. Ударов по социальным объектам как не было так и нет", –– прокомментировал он.
При этом, по его словам, уничтожению подлежат цели, которые "прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу".
Также представитель Кремля считает, что у Киева якобы есть все возможности для того, чтобы "урегулировать ситуацию", выполнив требования Российской Федерации.
"Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания народа", –– высказался Песков.
При этом он не уточнил, почему население Украины страдает, если Россия якобы не бьет по социальным объектам, а лишь по военным.
Ранее президент Республики Беларусь Александр Лукашенко пригрозил Украине "полным уничтожением", если Киев не согласится на переговоры с Россией. По его словам, украинские власти якобы должны договориться с Кремлем и "прекратить все".
Фокус также рассказывал о переговорах представителей Кремля и Москвы, которые прошли 17 ноября в ОАЭ. Стороны договаривались о возобновлении поставок аммиака из России в обмен на освобождение военнопленных.