Після вчорашньої атаки: у Кремлі заявили, що не завдають ударів по соцоб'єктах в Україні (відео)

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков вважає, що Київ нібито має всі можливості "врегулювати ситуацію".

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Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито не завдає ударів по соціальних об'єктах в Україні. Слова представника Кремля із сьогоднішнього брифінгу передає російське агентство ТАРС.

"Спеціальна військова операція [повномасштабна війна в Україні] виконує свої завдання. Ударів по соціальних об'єктах як не було, так і немає", — прокоментував він.

Водночас, за його словами, знищенню підлягають цілі, які "прямо чи опосередковано стосуються військового потенціалу".

Також представник Кремля вважає, що Київ нібито має всі можливості для того, щоб "урегулювати ситуацію", виконавши вимоги Російської Федерації.

"Керівництво України має всі можливості вивести ситуацію в нормальне русло, має всі можливості врегулювати ситуацію, щоб виконати вимоги російської сторони та припинити, відповідно, всі можливі страждання народу", — висловився Пєсков.

Водночас він не уточнив, чому населення України страждає, якщо Росія нібито не б'є по соціальних об'єктах, а лише по військових.

Раніше президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко пригрозив Україні "повним знищенням", якщо Київ не погодиться на переговори з Росією. За його словами, українська влада нібито має домовитися з Кремлем і "припинити все".

Фокус також розповідав про переговори представників Кремля та Москви, які відбулися 17 листопада в ОАЕ. Сторони домовлялися про відновлення постачання аміаку з Росії в обмін на визволення військовополонених.