Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал новости о переговорах с Россией "рутинными контактами людей, которые занимаются обменом пленными".

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Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифором прокоментировал информацию журналистов о переговорах представителей Украины и России по вопросу обмена пленными и возобновления транзита российского аммиака через Украину. Он заявил, что это не были переговоры, а рутинная встреч людей, занимающихся вопросами военнопленных. Об этом спикер главы государства сообщил изданию "Страна".

"Это не были переговоры, это рутинные контакты людей, которые занимаются обменом пленных", — сказал он.

Переговоры Украины и России

24 ноября издание Reuters написало, что Украина и Россия провели встречу в Объединенных арабских эмиратах, которая состоялась 17 ноября. По информации журналистов, делегации обеих государств обсуждали вопрос возобновления поставок российских удобрений в обмен на возвращение военнопленных. Речь шла об экспорте аммиака из России по украинскому трубопроводу Тольятти — Одесса.

Напомним, 16 сентября Владимир Зеленский заявил, что эксперт российского аммиака через территорию Украины возможен только при условии обмена военнопленными по формуле "всех на всех". Раньше россияне могли перекачивать через украинскую территорию до 2,5 млн тонн продукции в год.

16 ноября издание FT писало, что Россия продлит действие зерновой сделки, чтобы иметь возможность прокачивать аммиак через Черное море. Возобновление торговли удобрением принесет Москве дополнительные $2,4 миллиарда.