Експорт аміаку та обмін полоненими: у Зеленського підтвердили переговори з РФ в ОАЕ

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров назвав новини про переговори з Росією "рутинними контактами людей, які займаються обміном полоненими".

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Прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифор прокоментував інформацію журналістів про переговори представників України та Росії щодо обміну полоненими та відновлення транзиту російського аміаку через Україну. Він заявив, що це не були переговори, а рутинна зустріч людей, які займаються питаннями військовополонених. Про це речник глави держави повідомив виданню "Країна".

"Це не були переговори, це рутинні контакти людей, які займаються обміном полонених", — сказав він.

Переговори України та Росії

24 листопада видання Reuters написало, що Україна та Росія провели зустріч в Об'єднаних арабських еміратах, яка відбулася 17 листопада. За інформацією журналістів, делегації обох держав обговорювали питання щодо відновлення постачання російських добрив в обмін на повернення військовополонених. Йшлося про експорт аміаку з Росії українським трубопроводом Тольятті — Одеса.

Нагадаємо, 16 вересня Володимир Зеленський заявив, що експерт російського аміаку через територію України можливий лише за умови обміну військовополоненими за формулою "всіх на всіх". Раніше росіяни могли перекачувати через українську територію до 2,5 млн тонн продукції на рік.

16 листопада видання FT писало, що Росія продовжить дію зернової угоди, щоб мати можливість прокачувати аміак через Чорне море. Відновлення торгівлі добривом принесе Москві додаткові $2,4 мільярда.