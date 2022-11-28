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Военный Фокус Российско-украинская война

Снайпер ВСУ ликвидировал оккупантов, которые охотились на зайца с гранатами (видео)

работа снайпера всу
Спасенный заяц

Боец спас животное, которое пыталось уйти от российских захватчиков. Солдаты пытались подорвать зайца гранатой.

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Снайпер спас украинского зайца от российских оккупантов, которые охотились на него с гранатами. Об этом сообщает журналист Александр Невзоров.

На ролике видно как несколько российских солдат охотятся за зайцем с гранатами. Украинский снайпер через тепловизор обнаружил оккупантов и защитил животное от смерти.

В видео видны разрыв гранаты, которой по всей видимости, хотели таким образом убить зайца. Несколькими выстрелами ВС РФ были уничтожены. А в конце видеоролика виден заяц, за которым и была охота.

Во многих роликах с российскими пленными у журналиста Владимира Золкина оккупанты рассказывают, что зачастую у них недостаточно провианта. У некоторых бывало так, что один сухпаек был на 5 дней. Поэтому они занимаются мародерством в покинутых домах или у мирніх жителей.

Напомним, в сети появлялось видео как снайпер ССО одним выстрелом попал сразу в двух врагов. За 5 минут он совершил 5 результативных выстрела.

Ранее сообщалось, что ВСУ получили на вооружение китайские снайперские винтовки Type 85.