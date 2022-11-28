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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Снайпер ЗСУ ліквідував окупантів, які полювали на зайця з гранатами (відео)

робота снайпера зсу
Врятований заєць

Боєць врятував тварину, яка намагалася уникнути російських загарбників. Солдати намагалися підірвати зайця гранатою.

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Снайпер врятував українського зайця від російських окупантів, що полювали на нього з гранатами. Про це повідомляє журналіст Олександр Невзоров.

На ролику видно, як кілька російських солдатів полюють за зайцем з гранатами. Український снайпер через тепловізор виявив окупантів та захистив тварину від смерті.

У відео видно розрив гранати, за допомогою якої, мабуть, хотіли так вбити зайця. Декількома пострілами ЗС РФ були знищені. А наприкінці відеоролика видно зайця, за яким і було полювання.

У багатьох роликах з російськими полоненими у журналіста Володимира Золкіна окупанти розповідають, що часто у них недостатньо провіанту. У деяких бувало так, що одна сухпайка була на 5 днів. Тому вони займаються мародерством у покинутих будинках чи у мирних жителів.

Нагадаємо, в мережі з'являлося відео як снайпер ССО одним пострілом потрапив відразу у двох ворогів. За 5 хвилин він здійснив 5 результативних пострілів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ отримали на озброєння китайські снайперські гвинтівки Type 85.