Шторм и ветер: в ОК "Юг" рассказали о сложностях операции по освобождению Кинбурнской косы

По словам Натальи Гуменюк, нужно дождаться сообщений от Генштаба об освобождении последнего оккупированного участка Николаевской области.

Related video

В Николаевской области ВСУ продолжают операцию по освобождению Кинбурнской косы. Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафонов, передает "Слово и дело".

Ныне на Кинбурнской косе продолжаются боевые действия, которые осложняются спецификой местности.

"Там происходит то же самое, что происходит по всей Украине — война. Там происходят боевые действия, и работа очень сложная, в том числе из-за специфических погодных условий: штормы, ветер", — рассказала Гуменюк.

Также Кинбурнская коса находится в специфической местности, она важна для включения Николаевской области в зерновой коридор. Поэтому все это влияет на бои и нужно ждать официальных сообщений от Генерального штаба.

Напомним в ISW заявили, что ВСУ могут освободить Кинбрунскую косу для дальнейшего контрнаступления. Для этого армии нужно форсировать Днепр.

Ранее в Николаевской ОВА заявили, что для освобождения Николаевской области нужно освободить 3 села на Кинбурнской косе — это Васильевка, Покровка и Покровское.