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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Шторм і вітер: у ОК "Південь" розповіли про складнощі операції зі звільнення Кінбурнської коси

зсу про кінбурнську косу
ЗСУ борються за Кінбурнську косу

За словами Наталії Гуменюк, слід дочекатися повідомлень від Генштабу про звільнення останньої окупованої ділянки Миколаївської області.

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У Миколаївській області ЗСУ продовжують операцію зі звільнення Кінбурнської коси. Про це повідомила керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафонів, повідомляє "Слово і діло".

Нині на Кінбурнській косі продовжуються бойові дії, які ускладнюються специфікою місцевості.

"Там відбувається те саме, що відбувається по всій Україні — війна. Там відбуваються бойові дії, і робота дуже складна, зокрема через специфічні погодні умови: шторми, вітер", — розповіла Гуменюк.

Також Кінбурнська коса знаходиться у специфічній місцевості, вона важлива для включення Миколаївської області до зернового коридору. Тому все це впливає на бої й слід чекати на офіційні повідомлення від Генерального штабу.

Нагадаємо в ISW заявили, що ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу для подальшого контрнаступу. Для цього армії потрібно форсувати Дніпро.

Раніше у Миколаївській ОВА заявили, що для звільнення Миколаївської області потрібно звільнити 3 села на Кінбурнській косі — це Василівка, Покровка та Покровське.