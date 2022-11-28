Шторм і вітер: у ОК "Південь" розповіли про складнощі операції зі звільнення Кінбурнської коси

За словами Наталії Гуменюк, слід дочекатися повідомлень від Генштабу про звільнення останньої окупованої ділянки Миколаївської області.

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У Миколаївській області ЗСУ продовжують операцію зі звільнення Кінбурнської коси. Про це повідомила керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафонів, повідомляє "Слово і діло".

Нині на Кінбурнській косі продовжуються бойові дії, які ускладнюються специфікою місцевості.

"Там відбувається те саме, що відбувається по всій Україні — війна. Там відбуваються бойові дії, і робота дуже складна, зокрема через специфічні погодні умови: шторми, вітер", — розповіла Гуменюк.

Також Кінбурнська коса знаходиться у специфічній місцевості, вона важлива для включення Миколаївської області до зернового коридору. Тому все це впливає на бої й слід чекати на офіційні повідомлення від Генерального штабу.

Нагадаємо в ISW заявили, що ЗСУ можуть звільнити Кінбурнську косу для подальшого контрнаступу. Для цього армії потрібно форсувати Дніпро.

Раніше у Миколаївській ОВА заявили, що для звільнення Миколаївської області потрібно звільнити 3 села на Кінбурнській косі — це Василівка, Покровка та Покровське.