В Турции завершают испытания системой управления огнем Volkan-II для танков (видео)

Разработка Aselsan является самой передовой технологией для компании за последние 20 лет работы в индустрии.

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В Турции завершают испытания системой управления огнем Volkan-II для новейшего танка Altay. Об этом сообщает Defence Turk.

Компания Aselsan планирует завершить испытания системой управления огнем Volkan-II к концу нынешнего года. Заявляется, что разработка является самой передовой для турецкой компании за более чем 20 лет работы в индустрии.

Volkan-II оптимизирована для поддержания максимальной эффективности на поле боя. Система обеспечивает высокое качество изображений и "превосходную силу удара".

Основные особенности Volkan-II:

обновленные дневные и ночные панорамные камеры для обзора и прицеливания

новая система стабилизации электрического привода башни

повышенная вычислительная мощность всех процессоров

датчики нового поколения

расширенные пользовательские интерфейсы

гибкая архитектура

Система управления Volkan — это разработка 2000-х годов, которая впервые была протестирована в танке М60, а затем и в немецких Leopard с 2003 по 2009 годы.

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