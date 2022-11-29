У Туреччині завершують випробування системою керування вогнем Volkan-II для танків (відео)

Розробка Aselsan є передовою технологією для компанії за останні 20 років роботи в індустрії.

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У Туреччині завершують випробування системою керування вогнем Volkan-II для нового танка Altay. Про це повідомляє Defence Turk.

Компанія Aselsan планує завершити випробування системою управління вогнем Volkan-II до кінця поточного року. Заявляється, що розробка є передовою для турецької компанії за більш ніж 20 років роботи в індустрії.

Volkan-II оптимізовано для підтримки максимальної ефективності на полі бою. Система забезпечує високу якість зображень та "чудову силу удару".

Основні особливості Volkan-II:

оновлені денні та нічні панорамні камери для огляду та прицілювання;

нова система стабілізації електричного приводу башти;

підвищена обчислювальна потужність усіх процесорів;

датчики нового покоління;

розширені інтерфейси користувача;

гнучка архітектура.

Система управління Volkan — це розробка 2000-х років, яка вперше була протестована в танку М60, а потім і в німецьких Leopard із 2003 по 2009 роки.

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