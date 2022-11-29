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Военный Фокус Российско-украинская война

Украина получит от Германии наземные беспилотники THeINS (фото)

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беспилотник THeINS

Автономные аппараты, закупку которых спонсирует Бундестаг, будут предназначены для эвакуации раненых и саперных работ.

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Германия передаст Украине новую военную помощь — 14 наземных беспилотников THeMIS. Об этом информирует пресс-служба эстонской компании Milrem Robotics.

Разработчик робототехники и автономных систем подписал контракт с немецкой оборонной компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Соглашение предусматривает отправку в Украину 14 наземных беспилотников THeMIS.

Семь транспортных средств, как отмечают в Milrem Robotics, будут предназначены для эвакуации раненых военнослужащих. Первая партия наземных беспилотников THeMIS должна прибыть в Украину в конце 2022 года.

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Другие семь аппаратов, которые будут использоваться для саперных работ, отправят во втором квартале 2023 года. Эту партию беспилотников оснастят специальным оборудованием от французского производителя CNIM Systèmes Industriels.

В эстонской компании отмечают, что закупка и поставка аппаратов THeMIS финансируется министерством обороны ФРГ.

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Беспилотник THeMIS от Milrem Robotics – это многоцелевое гусеничное транспортное средство, которое можно оснащать разными системами. Наземный аппарат имеет камеры, которые позволяют проверять опасные зоны и лишний раз не подвергать опасности военных. THeMIS можно управлять с помощью пульта ДУ. Кроме этого, беспилотник имеет функцию программирования для самостоятельного перемещения между разными локациями. Разработчик утверждает, что скорость комплекса составляет 25 км/ч.

Ранее мы рассказывали, что украинцы разработали новые ударные дроны "Инквизитор".

Также сообщалось, что сенаторы просят президента США Джо Байдена одобрить отправку в Украину дронов Grey Eagle.