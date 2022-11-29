Україна отримає від Німеччини наземні безпілотники THeINS (фото)

Автономні апарати, закупівлю яких спонсорує Бундестаг, будуть призначені для евакуації поранених та саперних робіт.

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Німеччина передасть Україні нову військову допомогу — 14 наземних безпілотників THeMIS. Про це повідомляє пресслужба естонської компанії Milrem Robotics.

Розробник робототехніки та автономних систем підписав контракт з німецькою оборонною компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Угода передбачає відправляння в Україну 14 наземних безпілотників THeMIS.

Сім транспортних засобів, як зазначають у Milrem Robotics, буде призначено для евакуації поранених військовослужбовців. Перша партія наземних безпілотників THeMIS має прибути до України наприкінці 2022 року.

Інші сім апаратів, які будуть використовуватись для саперних робіт, відправлять у другому кварталі 2023 року. Цю партію безпілотників оснастять спеціальним обладнанням від французького виробника CNIM Systèmes Industriels.

В естонській компанії зазначають, що закупівля та постачання апаратів THeMIS фінансується міністерством оборони ФРН.

Безпілотник THeMIS від Milrem Robotics — це багатоцільовий гусеничний транспортний засіб, який можна оснащувати різними системами. Наземний апарат має камери, які дозволяють перевіряти небезпечні зони й зайвий раз не наражати на небезпеку військових. THeMIS можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування. Крім того, безпілотник має функцію програмування для самостійного переміщення між різними локаціями. Розробник стверджує, що швидкість комплексу становить 25 км/год.

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