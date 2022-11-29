Прилетело несколько бомб: появились фото последствий удара по объекту ЧВК "Вагнера" в ЦАР

Неизвестный самолет нанес авиаудар по базе российских наемников в городе Босангоа утром 28 ноября. На кадрах можно разглядеть воронку от взрыва и последствия поражения осколами.

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Неизвестный самолет сбросил несколько бомб на базу правительственных войск в Центральноафриканской Республике (ЦАР), на которой находились российской ЧВК "Вагнера". Фотографии последствий бомбардировок показал местный журналист Лео Бенам в Twitter.

"Прошлой ночью в городе Босангоа была атакована российская база. Источники подтверждают факты, военные власти пока не делали официальных заявлений", — подписал он кадры.

[ + – ] Последствия утреннего авиаудара по военной базе Котенаф Фото: Twitter

Судя по снимкам, осколки от взрыва снаряда причинили зданию существенные повреждения. Один из местных жителей показал величину осколков и яму после детонации.

[ + – ] После налета самолет улетел за северную границу страны в направлении Чада

Власти ЦАР говорят, что после налета самолет улетел за северную границу страны в направлении Чада. По факту сброса взрывчатки проводится расследование.

Авиаудар был нанесен рано утром 28 ноября по базе Котенаф в Босангоа. Свидетели инцидента говорят о пострадавшей военной базе, используемая российской ЧВК "Вагнера" и близлежащих к ней домов.

"Российские военизированные формирования очень рано проявили негодование, стреляя в воздух с 5 до 6 часов утра. Сейчас в городе тихо, магазины еще не открыли. Люди боятся заниматься своими делами", — приводит газета The Washington Post слова местного журналиста Роберта Фараданга.

Фокус ранее писал, что военный лагерь в ЦАР, по которому нанесли авиаудар, принадлежит российским наемникам. Власти страны называют их "союзниками". СМИ отмечали, что данная атака была первой после конца гражданской войны в ЦАР в 2013 году.

Также Фокус подробно разбирался, откуда в Центральноафриканской Республике взялись российские наемники.

Издание Daily Beast писало о вербовке на войну в Украине студентов из стран Африки, которые учатся в России. Они получают предложение вступить в ряды ВС РФ или "Группы Вагнера", им обещают платить от 3 до 5 тысяч долларов.