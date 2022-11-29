Прилетіло кілька бомб: з'явилися фото наслідків удару по об'єкту ПВК "Вагнера" в ЦАР

Невідомий літак завдав авіаудару по базі російських найманців у місті Босангоа вранці 28 листопада. На кадрах можна розглянути вирву від вибуху та наслідки ураження осколками.

Related video

Невідомий літак скинув кілька бомб на базу урядових військ у Центральноафриканській Республіці (ЦАР), де перебувала російська ПВК "Вагнера". Фотографії наслідків бомбардувань показав місцевий журналіст Лео Бенам у Twitter.

"Минулої ночі в місті Босангоа була атакована російська база. Джерела підтверджують факти, військова влада поки не робила офіційних заяв", — підписав він кадри.

[ + – ] Наслідки ранкового авіаудару з військової бази Котенаф Фото: Twitter

Судячи зі знімків, уламки від вибуху снаряда спричинили будівлі суттєві ушкодження. Один із місцевих жителів показав величину осколків і яму після детонації.

[ + – ] Після нальоту літак відлетів за північний кордон країни в напрямку Чаду

Влада ЦАР каже, що після нальоту літак відлетів за північний кордон країни в напрямку Чаду. За фактом скидання вибухівки проводиться розслідування.

Авіаудар був нанесений рано-вранці 28 листопада по базі Котенаф у Босангоа. Свідки інциденту говорять про постраждалу військову базу, яку використовує російська ПВК "Вагнера" та прилеглі до неї будинки.

"Російські воєнізовані формування дуже рано виявили обурення, стріляючи в повітря з 5 до 6 години ранку. Зараз у місті тихо, магазини ще не відкрили. Люди бояться займатися своїми справами", — наводить газета The Washington Post слова місцевого журналіста Роберта Фараданга.

Фокус раніше писав, що військовий табір у ЦАР, по якому завдали авіаудар, належить російським найманцям. Влада країни називає їх "союзниками". ЗМІ зазначали, що ця атака була першою після кінця громадянської війни в ЦАР у 2013 році.

Також Фокус докладно розбирався, звідки в Центральноафриканській Республіці взялися російські найманці.

Видання Daily Beast писало про вербування на війну в Україні студентів із країн Африки, які навчаються в Росії. Вони отримують пропозицію вступити до лав ЗС РФ або "Групи Вагнера", їм обіцяють платити від 3 до 5 тисяч доларів.