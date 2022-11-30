Минобороны Украины показало харьковскую школу до и после обстрела ВС РФ (видео)

Новое видео, которым поделились сотрудники оборонного ведомства, служит очередной наглядной иллюстрацией последствий российской агрессии.

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Пресс-служба Министерства обороны Украины показала видео, сделанные в аудитории одной из харьковских школ до и после ракетного обстрела. Видео опубликовано в Twitter.

Данные о человеческих жертвах войны в Украине должным образом документируются. Новое видео, которым поделились сотрудники Минобороны, служит очередной наглядной иллюстрацией последствий российской агрессии.

[ + – ] Видео разрушений школы в Харькове

В Европейской комиссии оценили возможные потери Украины в войне с РФ. Сообщается, что "за время войны погибли 100 000 украинских военнослужащих и 20 тысяч мирных жителей". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ВС РФ нанесли ущерб Украине, оценивающийся в 600 млрд евро. Однако у ЕС имеются определенные механизмы, чтобы заставить РФ заплатить: уже заблокированы 300 млрд евро российского Центробанка.

Напомним, что в Минобороны США заявили, что РФ запускает по Украине ракеты, с которых сняли ядерные боеголовки. Таким образом российские военные пытаются отвлечь украинские ПВО. Американские военные подтвердили предположение разведки Великобритании относительно того, что РФ применяет крылатые ракеты советского производства, которые разрабатывались как носители ядерного заряда. Вместе с тем, даже без боевой части ракеты Х-55 могут наносить значительный ущерб за счет кинетической энергии.

Ранее Фокус разбирался в том, каким будут осенние прорывы ВСУ и будущее наступательного маневра. Оборону не следует рассматривать как универсальную характеристику современной войны. У войны в Украине есть историческое сходство с битвами ХХ века, однако также есть и разительные отличия.