Міноборони України показало харківську школу до та після обстрілу ЗС РФ (відео)

Нове відео, яким поділилися співробітники оборонного відомства, є черговою наочною ілюстрацією наслідків російської агресії.

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Пресслужба Міністерства оборони України показала відео, зроблені в аудиторії однієї із харківських шкіл до та після ракетного обстрілу. Відео опубліковано у Twitter.

Дані про людські жертви війни в Україні у належний спосіб документуються. Нове відео, яким поділилися співробітники Міноборони, є черговою наочною ілюстрацією наслідків російської агресії.

[ + – ] Відео руйнувань школи у Харкові

У Європейській комісії оцінили можливі втрати України у війні із РФ. Повідомляється, що "за час війни загинуло 100 000 українських військовослужбовців та 20 тисяч мирних жителів". Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що ЗС РФ завдали шкоди Україні, яку оцінюють у 600 млрд євро. Однак ЄС має певні механізми, щоб змусити РФ заплатити: вже заблоковано 300 млрд євро російського Центробанку.

Нагадаємо, що в Міноборони США заявили, що РФ запускає Україною ракети, з яких зняли ядерні боєголовки. Таким чином, російські військові намагаються відвернути українські ППО. Американські військові підтвердили припущення розвідки Великобританії щодо того, що РФ застосовує крилаті ракети радянського виробництва, які розроблялися як носії ядерного заряду. Водночас навіть без бойової частини ракети Х-55 можуть завдавати значної шкоди через кінетичну енергію.

Раніше Фокус розбирався у тому, яким будуть осінні прориви ЗСУ та майбутнє наступального маневру. Оборону годі розглядати як універсальну характеристику сучасної війни. Війна в Україні має історичну схожість із битвами ХХ століття, проте також є і разючі відмінності.