"Сражался с врагами Бога": в ИГИЛ заявили об убийстве главаря террористов

По словам представителя террористической группировки "Исламское государство", лидер организации погиб во время боевых действий. В Белом доме приветствовали эту новость.

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Экстремистская группировка ИГИЛ заявила об убийстве в бою ее лидера Абу Хасана аль-Хашими аль-Кураши. Об этом сообщил арабский телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя группы.

Иракец аль-Кураши был убит во время "битвы с врагами Бога". Представитель террористов не уточнил дату и обстоятельства его смерти.

Пресс-секретарь ИГИЛ назвал нового лидера группировки — им станет Абу аль-Хусейн аль-Хусейн аль-Кураши. Никаких подробностей о новом лидере он не привел.

[ + – ] В июле ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии Махера аль-Агала

Отметим, что Кураши — это приставка к имени, указывающая на принадлежность к арабскому племени Курайш (правящий клан древней Мекки, — ред.), откуда был родом пророк Мухаммед.

Погибший лидер ИГИЛ был братом убитого бывшего главаря организации Абу Бакра аль-Багдади, добавляет Reuters со ссылкой на двух иракских сотрудников службы безопасности и источник в западной службе безопасности.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США приветствуют новость об убийстве лидера ИГИЛ.

"Мы приветствуем объявление о том, что еще один лидер ИГИЛ больше не ходит по земле", — отметил американский чиновник.

Напомним, что в начале октября силы спецопераций США нанесли 2 крупных удара по позициям "Исламского государства" на севере Сирии. Благодаря операции было убито трое высокопоставленных террористов, вербовавших новых членов и готовивших теракты.

В июле этого года ликвидировали лидера ИГИЛ в Сирии Махера аль-Агала. Американский беспилотник нанес по нему точный удар.

Фокус ранее писал о восстановлении древнего города Хатра в 110 км к юго-западу от иракского Мосула. Город сильно пострадал из-за действий боевиков ИГИЛ.