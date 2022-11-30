"Боровся з ворогами Бога": в ІДІЛ заявили про вбивство ватажка терористів

За словами представника терористичного угрупування "Ісламська держава", лідер організації загинув під час бойових дій. У Білому домі вітали цю новину.

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Екстремістське угруповання ІДІЛ заявило про вбивство в бою його лідера Абу Хасана аль-Хашімі аль-Кураші. Про це повідомив арабський телеканал Al Arabiya з посиланням на представника групи.

Іракець аль-Кураші був убитий під час "битви з ворогами Бога". Представник терористів не уточнив дату та обставини його смерті.

Прессекретар ІДІЛ назвав нового лідера угруповання — ним стане Абу аль-Хусейн аль-Хусейн аль-Кураші. Жодних подробиць про нового лідера він не навів.

[ + – ] У липні ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії Махера аль-Агала

Зазначимо, що Кураші — це приставка до імені, що вказує на приналежність до арабського племені Курайш (керівний клан стародавньої Мекки, — ред.), звідки був родом пророк Мухаммед.

Загиблий лідер ІДІЛ був братом вбитого колишнього ватажка організації Абу Бакра аль-Багдаді, додає Reuters з посиланням на двох іракських співробітників служби безпеки та джерело у західній службі безпеки.

Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США вітають новину про вбивство лідера ІДІЛ.

"Ми вітаємо оголошення про те, що ще один лідер ІДІЛ більше не ходить землею", — зазначив американський чиновник.

Нагадаємо, що на початку жовтня сили спецоперацій США завдали 2 великих ударів по позиціях "Ісламської держави" на півночі Сирії. Завдяки операції було вбито трьох високопоставлених терористів, які вербували нових членів і готували теракти.

У липні цього року ліквідували лідера ІДІЛ у Сирії Махера аль-Агала. Американський безпілотник завдав точного удару.

Фокус раніше писав про відновлення стародавнього міста Хатра за 110 км на південний захід від іракського Мосула. Місто сильно постраждав через дії бойовиків ІДІЛ.