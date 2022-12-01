У Зеленского озвучили количество погибших украинских бойцов в войне с РФ

Кроме того, советник ОП Михаил Подоляк озвучил мнение, что количество погибших среди мирного населения за девять месяцев после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину составляют уже гораздо более 20 тысяч.

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За девять месяцев полномасштабной войны с Россией Вооруженные силы Украины потеряли убитыми около 13 тысяч военных. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, о которых говорит Верховный главнокомандующий. И они у нас составляют от 10 до 12,5-13 тысячи погибших", — сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента также озвучил приблизительное количество погибших среди мирного населения.

По его словам, количество жертв среди гражданского населения Украины составили больше, чем 20 тысяч и эта цифра может оказаться очень существенной.

Заметим, что ранее Министерство обороны Украины четко заявило о своей позиции по поводу обнародования в печати информации о погибших и раненых военных. В ведомстве отметили, что эта информация будет оставаться закрытой до завершения военного положения в стране.

Напомним, ранее советник Офиса президента Украины Алексей Арестович опроверг данные о 100 тысячах убитых военных ВСУ. Советник ОП вспомнил данные Валерия Залужного за август о 9 тысячах погибших украинских солдат. С тех пор показатель не сильно изменился, соотношение потерь с российской стороной — 1:7.

Фокус также писал о том, что глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сказала, что с 24 февраля погибли более 20 тысяч мирных граждан и 100 тысяч военнослужащих Украины. Кроме того фон дер Ляйен озвучила размер нанесенного Украине ущерба, По ее словам, разрушения в результате войны в стране оцениваются в 600 миллиардов евро.