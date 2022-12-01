У Зеленського озвучили кількість загиблих українських бійців у війні з РФ

Окрім того, радник ОП Михайло Подоляк озвучив думку, що кількість загиблих серед мирного населення за дев'ять місяців після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну становлять вже значно більше ніж 20 тисяч.

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За дев'ять місяців повномасштабної війни з Росією Збройні Сили України втратили близько 13 тисяч військових. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"У нас є офіційні оцінки Генерального штабу, є офіційні оцінки, про які говорить Верховний головнокомандувач. І вони у нас становлять від 10 до 12,5-13 тисяч загиблих", — сказав Подоляк.

Радник глави Офісу президента також озвучив приблизну кількість загиблих серед мирного населення.

За його словами, кількість жертв серед цивільного населення України склала понад 20 тисяч і ця цифра може виявитися дуже суттєвою.

Зазначимо, що раніше Міністерство оборони України чітко заявило про свою позицію щодо оприлюднення у пресі інформації про загиблих та поранених військових. У відомстві зазначили, що ця інформація залишатиметься закритою до завершення воєнного стану в країні.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента України Олексій Арестович спростував дані про 100 тисяч убитих військових ЗСУ. Радник ОП згадав дані Валерія Залужного за серпень про 9 тисяч загиблих українських солдатів. З того часу показник не сильно змінився, співвідношення втрат із російською стороною — 1:7.

Фокус також писав про те, що голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн сказала, що з 24 лютого загинули понад 20 тисяч мирних громадян та 100 тисяч військовослужбовців України. Крім того, фон дер Ляєн озвучила розмір завданих Україні збитків. За її словами, руйнування внаслідок війни в країні оцінюються у 600 мільярдів євро.