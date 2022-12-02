Зона безопасности для ЗАЭС: Украина и РФ договорятся до конца года, – МАГАТЭ

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси не исключает встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси надеется найти решение по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции до конца текущего года. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica, передает Reuters.

"Я обязуюсь найти решение как можно быстрее. Надеюсь, до конца года", –– прокомментировал Гросси.

Глава МАГАТЭ считает, что в переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС уже достигнут серьезный прогресс.

"Сейчас стороны достигли согласия по некоторым основополагающим принципам. Первый — это защита: это означает принятие того, что не осуществляется обстрел "на" станцию и "со" станции. Второй –– это признание того, что МАГАТЭ является единственным возможным вариантом [достичь соглашения]", –– также отметил гендиректор агентства, пишет "Европейская правда".

Гросси также не исключил проведения личных встреч с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Наша цель –– избежать ядерной аварии, а не создать военную ситуацию, которая будет помогать одной или другой стороне", –– подчеркнул он.

Напомним, российские СМИ пишут, что ВС РФ готовятся уйти с Запорожской АЭС.

Ранее Фокус рассказывал, что все четыре атомные электростанции Украины смогли восстановить доступ к национальной энергосети после российских массированных ударов 23 ноября.