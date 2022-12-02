Зона безпеки для ЗАЕС: Україна та РФ домовляться до кінця року, – МАГАТЕ

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі не відкидає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і головою Кремля Володимиром Путіним.

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Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі сподівається знайти рішення щодо створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції до кінця поточного року. Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, повідомляє Reuters.

"Я зобов'язуюсь знайти рішення якнайшвидше. Сподіваюся, до кінця року", — прокоментував Гроссі.

Глава МАГАТЕ вважає, що в переговорах про зону безпеки навколо ЗАЕС уже досягнуто серйозного прогресу.

"Зараз сторони досягли згоди за деякими основними принципами. Перший — це захист: це означає прийняття того, що не здійснюється обстріл "на" станцію і "зі" станції. Другий — це визнання того, що МАГАТЕ є єдиним можливим варіантом [досягти угоди]", –– також зазначив гендиректор агентства, пише "Європейська правда".

Гроссі також не заперечив можливості проведення особистих зустрічей із президентами України та Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

"Наша мета — уникнути ядерної аварії, а не створити військову ситуацію, яка допомагатиме одній чи іншій стороні", — наголосив він.

Нагадаємо, російські ЗМІ пишуть, що ЗС РФ готуються піти із Запорізької АЕС.

Раніше Фокус розповідав, що всі чотири атомні електростанції України змогли відновити доступ до національної енергомережі після масових російських ударів 23 листопада.