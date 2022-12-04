"Мирного населения осталось 10%": российский оппозиционер Пономарев побывал под Бахмутом (фото)

По словам бывшего депутата Госдумы РФ, ВСУ хотят уничтожить как можно больше силы противника, поскольку Бахмут не имеет военного значения. А вот российские генералы пообещали Путину взять город любой ценой.

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Бывший депутат Государственной думы РФ и российский оппозиционер Илья Пономарев посетил позиции "Легиона свободы России" под Бахмутом. Об этом он написал у себя в Facebook.

По его словам, на этом участке, на самой горячей линии фронта, бойцы сражаются против группы "Вагнера".

"Непрерывный обстрел, артиллерия с двух сторон. При нас был авианалет с той стороны на позиции поблизости", — написал Пономарев.

Он сообщил, что после объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации в РФ, потери российской армии сильно выросли и имеют "катастрофический характер". Командование ВС РФ перестали беречь людей и теперь бросают их в бой без поддержки.

Также изменилась и группа "Вагнера". Если раньше это были самые профессиональные бойцы, то теперь она похожа на "штрафбат".

"Они страшны отмороженностью, потому что сзади стоят заградотряды. Но уже не профессионализмом", — написал Пономарев.

Кроме того, оппозиционер написал о том, что происходит с "Легионом свободы России". Так, сейчас на фронте несколько автономных групп примерно по 50-60 человек. Это уже батальон. Второй батальон сейчас проходит подготовку.

По словам Пономарева, в Легионе служат те, кто перешел на сторону Украины, те, кто приехал в Украину до начала полномасштабного вторжения, а также политические активисты. При этом, по словам оппозиционера, всего в ВСУ против ВС РФ воюет около 4000 россиян.

Пономарев заявил, что ВСУ хотят уничтожить как можно больше силы противника, поскольку Бахмут не имеет военного значения. Держаться за этот участок силы обороны не будут.

"Говорят, что качественных частей в ВС РФ практически не осталось. Самыми грамотными и боеспособными сейчас называют "корпуса народной милиции республик" — при том, что их российское командование бережет еще меньше", — написал Пономарев.

Также Пономарев написал, что преимущество в артиллерии, которое было у российской армии в первые месяцы войны, теперь неактуально.

"Если в апреле на один украинский выстрел приходилось десять российских, то сейчас соотношение сопоставимое. При этом точность у украинцев намного выше", — заявил Пономарев.

По его словам, российская промышленность не может производить достаточное количество снарядов, и они используют старые боезапасы, которые один из трех долетает, но не взрывается.

"Мирного населения в Бахмуте и прилегающих городках осталось процентов 10 от довоенного уровня. Да и по мере приближения фронта заколоченных хат становится больше", — написал Пономарев.

Также он опубликовал свою фотографию в разгрузочном жилете.

[ + – ] Илья Пономарев Фото: Илья Пономарев/Facebook

Ранее Фокус писал, что в Microsoft сообщили, что Россия усиливает свои кибератаки на Украину. В Microsoft заявили, что Россия будет стремиться использовать трещины в народной поддержке Украины, чтобы сорвать поставки гуманитарной и военной помощи Украине.

Еще напомним, что в Госдепе США заявили, что Путин свернул планы ядерной эскалации. По словам заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, после предупреждений Вашингтона и других стран о последствиях ядерного удара в Кремле решили изменить тактику.