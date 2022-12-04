"Мирного населення залишилося 10%": російський опозиціонер Пономарьов побував під Бахмутом (фото)

За словами колишнього депутата Держдуми РФ, ЗСУ хочуть знищити якнайбільше сили противника, оскільки Бахмут не має військового значення. А ось російські генерали пообіцяли Путіну взяти місто за будь-яку ціну.

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Колишній депутат Державної думи РФ та російський опозиціонер Ілля Пономарьов відвідав позиції "Легіону свободи Росії" під Бахмутом. Про це він написав у себе у Facebook.

За його словами, на цій ділянці, на гарячій лінії фронту, бійці борються проти групи "Вагнера".

"Безперервний обстріл, артилерія з двох сторін. При нас був авіаналіт з того боку на позиції поблизу", — написав Пономарьов.

Він повідомив, що після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним мобілізації у РФ втрати російської армії сильно зросли і мають "катастрофічний характер". Командування ЗС РФ перестали берегти людей і тепер кидають їх у бій без підтримки.

Також змінився і гурт "Вагнера". Якщо раніше це були найпрофесійніші бійці, то тепер вона схожа на "штрафбат".

"Вони страшні відмороженням, тому що ззаду стоять загороджувальні загони. Але вже не професіоналізмом", — написав Пономарьов.

Крім того, опозиціонер написав про те, що відбувається із "Легіоном свободи Росії". Так зараз на фронті кілька автономних груп приблизно по 50-60 осіб. Це вже батальйон. Другий батальйон наразі проходить підготовку.

За словами Пономарьова, у Легіоні є ті, хто перейшов на бік України, ті, хто приїхав в Україну до початку повномасштабного вторгнення, а також політичні активісти. При цьому, за словами опозиціонера, всього у ЗСУ проти ЗС РФ воює близько 4000 росіян.

Пономарьов заявив, що ЗСУ хочуть знищити якнайбільше сили противника, оскільки Бахмут не має військового значення. Триматися за цю ділянку сили оборони не будуть.

"Кажуть, що якісних частин у ЗС РФ практично не залишилося. Найбільш грамотними та боєздатними зараз називають "корпуси народної міліції республік" — при тому, що їхнє російське командування береже ще менше", — написав Пономарьов.

Також Пономарьов написав, що перевага в артилерії, яка мала російська армія в перші місяці війни, тепер неактуальна.

"Якщо у квітні на один український постріл припадало десять російських, то зараз співвідношення можна порівняти. При цьому точність в українців набагато вища", — заявив Пономарьов.

За його словами, російська промисловість не може виробляти достатньо снарядів, і вони використовують старі боєзапаси, які один із трьох долітає, але не вибухає.

"Мирного населення в Бахмуті та прилеглих містечках залишилося відсотків 10 від довоєнного рівня. Та й у міру наближення фронту забитих хат стає більше", — написав Пономарьов.

Також він опублікував свою фотографію у розвантажувальному жилеті.

[ + – ] Ілля Пономарьов Фото: Илья Пономарев/Facebook

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