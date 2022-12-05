Залп из 252 баллистических ракет: как США обезопасить себя от Китая в Кодеме

Вновь разгорелись давние споры о том, является ли приоритетом для Соединенных Штатов Китай и Индо-Тихоокеанский регион. В центре дискуссий – позиция США: контингенты, базы и соглашения, которые составляют военное присутствие Америки за рубежом и являются основой стратегии сдерживания Министерства обороны США в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Решение ВВС США в октябре 2022 года вывести две эскадрильи устаревших истребителей F-15C/D с базы ВВС Кадена на японском острове Окинава и заменить их временным отрядом истребителей вызвало бурную реакцию. За этим заявлением быстро последовала критика со стороны членов Конгресса, а также региональных и оборонных экспертов, многие из которых призывали к усилению позиций в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания китайской агрессии. В своих аргументах они ссылаются на несоответствие между ресурсами и стратегическими приоритетами. Если растущая военная мощь Китая делает его приоритетной задачей Министерства обороны США, то почему Пентагон выводит ключевые воздушные активы, которые могли бы способствовать сдерживанию Пекина, вместо того, чтобы удвоить усилия по укреплению региональной позиции?

Фокус перевел новый текст Стейси Дж. Петтиджона, Эндрю Метрика и Бекка Вассера, посвященный приоритетам США в Азии и Индо-Тихоокеанском регионе.

Ответ не так прост, как критика, но он сводится к основной концепции, которую часто упускают из виду в дискуссиях о сдерживании: к устойчивости. Для того, чтобы силы оставались боеспособными и эффективно способствовали сдерживанию, они должны быть способны выдержать атаку, выжить, а затем возобновить операции, создавая боевую мощь. Именно поэтому структура планирования сил в Стратегии национальной обороны до 2022 года подчеркивает устойчивость будущих сил и именно поэтому почти каждое военное ведомство разработало новые оперативные концепции, основанные на рассредоточенности позиций.

[ + – ] США выводят F-15C/D из Кадены

Кадена не обладает благоприятными условиями для постоянного базирования большого количества американских самолетов, учитывая большие инвестиции китайских вооруженных сил в возможности нанесения дальних точных ударов. Шквал огня, который китайские силы могут направить против Кадены, делает ее более уязвимой по сравнению с другими базами в Первой островной цепи. В то время как авиабазы являются крупными целями, которые трудно окончательно уничтожить, незащищенные самолеты и наземное оборудование поддержки – легкие цели. Подрывные боеприпасы позволяют даже одной ракете повредить несколько самолетов и ключевое вспомогательное оборудование, припаркованное на открытой местности.

Сокращение сил, базирующихся в Кадене, является не признаком того, что Соединенные Штаты отказываются от Японии или Первой островной цепи, а скорее разумной мерой по снижению уязвимости самолетов передового базирования США и повышению их способности вести устойчивые боевые действия. Более того, это важный шаг в изменении военной позиции США в Индо-Тихоокеанском регионе, что повысит ее стойкость перед лицом оперативных вызовов растущей китайской военной угрозы. Пентагон должен воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить силы и ресурсы, необходимые для создания к распределенной, живучей и ротируемой позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, которая позволит быстро перейти к действиям в чрезвычайных ситуациях. По мере осуществления этих изменений Соединенные Штаты должны обсуждать новые концепции базирования как с союзниками, так и с противниками, чтобы обеспечить четкое понимание американских намерений, и выделить деньги на поддержку действительно маневренной концепции базирования в Индо-Тихоокеанском регионе.

Проблемы с позиционированием

Эти изменения поддерживают движение ВВС в сторону распределенных операций как части концепции маневренного боевого применения. Однако необходимо сделать еще больше для создания устойчивой и жизнеспособной позиции в Индо-Тихоокеанском регионе и перехода от уязвимого присутствия на базе к надежной боевой позиции. Для успешной реализации распределенных операций необходимы ресурсы на улучшение инфраструктуры других баз в Японии, Австралии и на Филиппинах, а отряды истребительной авиации из-за пределов Индо-Тихоокеанского региона должны регулярно тренироваться, оттачивая и демонстрируя своей способности выполнять эту схему маневра. Бюджетный запрос президента на 2023 финансовый год для Тихоокеанской инициативы сдерживания неадекватен. Этот запрос на финансирование не предусматривает достаточных инвестиций в инфраструктуру и объекты, необходимые для поддержки распределенных операций. Из всех служб ВВС вкладывают меньше всего средств в Инициативу по сдерживанию в Тихоокеанском регионе и, что примечательно, являются единственной службой, не наращивающей свои силы в регионе.

Широко распространена идея о необходимости увеличения инвестиций в американские силы в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия китайскому вызову. Однако позиция о том, как именно усилить военное присутствие США, не согласована: ведутся споры о том, куда вкладывать средства – во все вооруженные силы или в конкретные виды войск, а также о местоположении, типе и постоянстве присутствия этих сил. В данном случае аргументы против изменений в Кадене являются показательными и в основном делятся на три категории: структура сил, их позиция, а также поддержка союзников и партнеров и сдерживание потенциальных агрессоров.

[ + – ] Позиция о том, как именно усилить военное присутствие США, не согласована

Критики структуры вооруженных сил утверждают, что ВВС слишком малы для выполнения своих задач и что для удовлетворения глобальных потребностей необходимо больше эскадрилий истребителей пятого поколения. Эти аргументы связаны не столько с расположением, сколько с недостаточным потенциалом. Аргумент о позиции сводится к тому, что Кадена является "стратегическим активом", позволяющим проецировать силу США в Восточной Азии, а удаление 50 устаревших истребителей представляет собой "ощутимое сокращение" "боеспособности" США. Согласно этому аргументу, для сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе необходимо больше американских сил и баз, а любое сокращение американского военного присутствия в любой точке театра военных действий является неприемлемым чистым сокращением военной мощи США. Это утверждение неразрывно связано с последним критическим аргументом, согласно которому ротация эскадрилий истребителей свидетельствует об отсутствии у Америки решимости защищать своих союзников и партнеров от китайской агрессии. Другие заключают, что этот шаг обрадует Пекин, "снизив планку для агрессии и продемонстрировав давнее несоответствие между тезисами администрации Байдена по Индо-Тихоокеанскому региону и реальными обязательствами Америки в регионе".

В свою очередь, эти аргументы позволяют найти несколько решений: увеличение численности сил, укрепление имеющихся позиций и приоритет перестраховки над сдерживанием. По большей части, это означает удвоение постоянного присутствия США на базах, которые сейчас как никогда уязвимы для китайских ракетных атак. Эти решения недостаточны для оперативных задач, которые ставит Китай перед США, их союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе. Угрозы для авиабазы Кадена – это канарейка в угольной шахте, показывающая, почему концепции и позиция последних 70 лет должны измениться, чтобы ответить на рост китайской военной мощи.

Кадена: канарейка в угольной шахте

С момента окончания холодной войны американские военные действовали с авиабаз, практически полностью защищенных от воздушных и ракетных атак. Но эта эпоха, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе, закончилась в связи с появлением у Китая большого количества точных ракет дальнего радиуса действия и все более современных военно-воздушных сил. Обычные китайские ракеты могут поражать большинство американских баз в регионе, включая Гуам, но уровень угрозы значительно варьируется и напрямую зависит от удаленности базы от Китая.

Простой анализ огневой мощи и плотности ракетных войск Народно-освободительной армии против трех американских истребительных баз в Японии – Кадена, Ивакуни и Мисава – еще больше дифференцирует уровень угрозы и показывает, что не все авиабазы в Первой островной цепи находятся в равных условиях. Кадена пребывает в особенно уязвимом и незавидном положении, поскольку тысячи ракет малой дальности, которые Китай накопил для атаки Тайваня, могут достичь и Окинавы. Учитывая, что Китай вкладывает больше средств в ракеты малой дальности, чем в более дорогие ракеты большой и средней дальности, именно ракеты малой дальности представляют собой угрозу с большей глубиной поражения.

[ + – ] Баллистические ракеты DF-16

Для геолокации китайских ракетных сил мы использовали недавно опубликованный анализ CASI китайских ракетных баз с ракетами DF-11, DF-16, DF-17, DF-21, CJ-10 и DF-100. Мы не рассматривали DF-26, поскольку она, скорее всего, предназначена для более отдаленных целей. За исключением DF-100, дальности ракет были взяты с сайта Центра стратегических и международных исследований по ракетной угрозе.

Картинка: Плотность ракет в первой островной цепи

Для самого большого одиночного залпа, который Пекин может произвести по любой из трех баз, Китай располагает 252 пусковыми установками баллистических и крылатых ракет малой и средней дальности, которые могут достичь Кадены; 126 ракет могут долететь до Ивакуни и 36 – до Мисавы. Отчет о военной мощи Китая за 2021 год указывает, что китайские ракетные войска делают примерно 4 выстрела баллистических ракет малой дальности и 2,4 выстрела ракет средней дальности на пусковую установку. Это означает, что Кадена может столкнуться с несколькими залпами такого масштаба.

Ни одно место на театре военных действий не является полностью безопасным, но для американских сил лучше находиться дальше от Китая. Кадена – ближайшая авиабаза США к китайскому побережью, и на нее придется в два раза больше ракет Народно-освободительной армии, чем на следующую ближайшую базу истребителей США Ивакуни. Если перебросить силы из Кадены в Мисаву, количество китайских ракет сократится на 86%.

Не просто заменить, а перестроить базу

Американские боевые самолеты базировались в Кадене с 1945 года, но растущая китайская ракетная угроза сделала эту позицию невыгодной. Постоянное базирование нескольких эскадрилий истребителей пятого поколения в Кадене не обеспечивает значительного боевого потенциала на ранних стадиях войны. Вместо этого они предоставляют Китаю возможность уничтожить значительную часть тактического авиационного парка Америки с помощью своих ракет малой дальности. Как показала фундаментальная работа Дика Беттса о внезапности, маловероятно, что первый удар Китая будет внезапной атакой без предупреждения. Однако он все равно может стать оперативной неожиданностью – будь то потому, что американские лидеры засомневаются в нападении Китая, не примут соответствующих оборонительных мер или неправильно определят время или место нанесения удара.

Во время кризиса или конфликта самолеты, базирующиеся в Кадене, либо отступят, либо будут нейтрализованы. Ни то, ни другое не станет хорошим сигналом союзникам или противникам США во время кризиса. Китайские ракетные атаки, вероятно, повредят или уничтожат истребители, припаркованные на открытой местности, или могут временно вывести из строя все самолеты на базе, приведя в негодность взлетно-посадочные полосы и рулежные дорожки и уничтожив склады топлива. Хотя самолеты в Кадене могут послужить приманкой, вовлекающей США в войну в случае атаки, такое символическое развертывание сил не изменит баланс сил и не усилит сдерживание.

[ + – ] Во время кризиса или конфликта самолеты, базирующиеся в Кадене, либо отступят, либо будут нейтрализованы.

ВВС США не должны полностью покидать Кадену. Она остается ценным местом для проведения обычных разведывательных и наблюдательных операций в мирное время в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, и потенциально может быть полезна на последних этапах войны, когда ракетные запасы Китая будут исчерпаны. Она также является важным символом американской приверженности делу обороны Японии. Однако Япония и другие союзники должны понимать, что Министерство обороны не сможет одержать победу в войне против Китая, если потеряет слишком много сил в первые несколько дней. Рассеивание американских сил за пределами очага китайской ракетной угрозы повышает их способность принять на себя первый удар и продолжать эффективно действовать, что должно обнадеживать союзников и настораживать противников.

Отказ от F-15C/D позволит обновить американскую позицию, размещая меньшее количество самолетов на крайне уязвимой базе и уменьшая концентрацию американских сил в регионе для улучшения позиции США в Первой островной цепи. Множество аналитических материалов демонстрируют ценность рассредоточения и его пользу для выживаемости сил. Для этого Пентагону необходимо инвестировать в пассивную оборону и распределенную сеть ближних и дальних баз. До сих пор усилия были направлены на создание дальних баз путем улучшения обороны на Гуаме, модернизации авиабазы на Тиниане, усиления вспомогательных объектов в Дарвине и расширения аэродрома в Тиндале. Такие дальние базы необходимы для операций с танкерами и бомбардировщиками.

Но Соединенные Штаты не могут выиграть войну, ведя боевые действия только с дальних дистанций. Парк ВВС в значительной степени состоит из истребителей малой дальности. Действия с удаленных баз не позволят малочисленным силам бомбардировщиков и истребителей малой дальности, сильно зависящим от дозаправок в воздухе, создать достаточную массу для отражения крупномасштабной атаки. Поэтому Соединенные Штаты должны также распределить свои истребители по Японии и Филиппинам, что требует усовершенствования ближних баз в этих странах. Поскольку самолеты обладают высокой оперативностью и могут быть развернуты из США в относительно короткие сроки, их присутствие не обязательно должно быть постоянным, но для их поддержки необходимо наличие соответствующих авиабаз. Соединенные Штаты имеют доступ к пяти авиабазам на Филиппинах, но пока что не создали на них инфраструктуру, необходимую для поддержки американских воздушных операций.

По словам командующего Тихоокеанскими военно-воздушными силами США, маневренное боевое применение является "обычным делом" на американских базах в Японии, но необходимо сделать больше для отработки этой концепции в масштабах всего театра военных действий. Соединенные Штаты должны регулярно иметь одну-две ротационные эскадрильи истребителей на театре военных действий на разных базах, демонстрируя тем самым готовность к интенсивной операции. Временами ВВС должны перебрасывать дополнительные эскадрильи для демонстрации маневренного боевого применения в масштабах театра военных действий. Такой подход позволяет отработать действия по логистике и переброске сил, необходимые при любом сценарии развития событий. Старая пословица гласит: тяжело в учении, легко в бою. Ротационные мероприятия позволят ВВС достичь этого эффекта. Ротация также позволит большему проценту личного состава ознакомиться не только с этой формой операций, но и, что очень важно, с китайскими оперативными схемами. Во время Второй мировой войны ВМС США ротировали свои лучшие летные экипажи на родину, чтобы обучить следующее поколение пилотов тактике противника. Нынешняя статичная модель развертывания рискует сконцентрировать ключевые оперативные знания в меньшем количестве экипажей.

В конечном итоге, Министерство обороны должно принять совместное видение позиционирования и сдерживания. Нынешние дискуссии по поводу Кадены сосредоточены на самолетах одного ведомства, расположенных на конкретной базе. Для достижения целей США на театре военных действий размером с Индо-Тихоокеанский регион недостаточно пилотируемых средств тактической авиации, летающих на ближние расстояния. Пилотируемый флот США могут дополнить БПЛА. Мобильные наземные ракетные подразделения морской пехоты и сухопутных войск – еще один способ создания огневой мощи, быстро реагирующей на ранние стадии конфликта в пределах Первой островной цепи. Небольшие группы ракетных установок могут смешиваться с другими транспортными средствами и часто перемещаться, что затрудняет их обнаружение и уничтожение. Скрытные ударные подводные лодки также являются важной частью вооруженных сил на ранних стадиях конфликта. Эти резервные силы дополняются бомбардировщиками, действующими с дальних баз для обеспечения устойчивого массированного огня. В то же время надводные военно-морские силы обеспечивают противовоздушную и противоракетную оборону в ключевых точках театра военных действий для повышения живучести более удаленных баз.

Помощь друга

Эта новая модель будет полноценно работать только в том случае, если Соединенные Штаты поделятся ею с союзниками и партнерами. Все мероприятия должны сопровождаться продуманными дипломатическими усилиями, чтобы объяснить их ценность ключевым союзникам и партнерам США – включая Японию – и заставить их принять новый подход. В конечном итоге, для сдерживания Китая потребуется совместная работа Соединенных Штатов и их союзников и партнеров, что является целью интегрированного сдерживания. Это означает, что японские силы воздушной самообороны могут взять на себя основную роль в защите воздушного пространства от угроз, освободив американские самолеты для выполнения других задач. От Японии также необходим временный доступ к дополнительным базам для проведения рассредоточенных операций и доступ к территории для американских наземных ракетных подразделений. Кроме того, необходимо развивать инфраструктуру баз на Филиппинах и в Австралии, чтобы обеспечить дополнительные базы для рассредоточения и повысить устойчивость распределенных операций США.

[ + – ] От Японии также необходим временный доступ к дополнительным базам для проведения рассредоточенных операций и доступ к территории для американских наземных ракетных подразделений Фото: The Japan Times

Этот новый подход к позиционированию станет для союзников такой же новинкой, как и для самих Соединенных Штатов. Несколько наивно утверждать, что удаление менее 50 самолетов с Окинавы заставит Японию сомневаться в надежности США, когда в Японии все еще находятся Седьмой флот, III экспедиционные силы морской пехоты и Пятая воздушная армия, вполне понятно, почему у японского руководства возникнут вопросы о долгосрочных планах и намерениях после этих шагов. Соединенные Штаты приучили союзников к мысли, что большее присутствие и более крупные силы равнозначны большему сдерживанию и уверенности. Эта модель нежизнеспособна в эпоху высокоточных ударов.

Перемены часто трудны, но необходимы. Как бы это ни казалось нелогичным, но вывод F-15C/D из Кадены – это возможность позитивно изменить баланс сил в Первой островной цепи, повысив устойчивость позиции США в Индо-Тихоокеанском регионе. Это требует дополнительного усовершенствования баз, предварительного размещения оборудования и регулярной ротации небольших отрядов вооруженных сил США для отработки распределенных операций. Все эти шаги связаны с дополнительными ресурсами и дисциплинированным исполнением. Модернизация дополнительных баз стоит не так уж дорого, но на нее по привычке не обращают внимания, поскольку ведомства ВС предпочитают инвестировать в структуру сил, а Конгресс не любит тратить деньги за границей. Ротационные силы могут быть дороже, чем силы постоянного базирования, и счет за логистику для поддержки распределенных операций довольно внушителен. Наконец, возникнут и другие издержки, поскольку у Министерства обороны недостаточно ресурсов, чтобы покрыть все потребности. Американским лидерам необходимо определить приоритетность Индо-Тихоокеанского региона и не поддаваться желанию рефлекторно развернуть силы на Ближнем Востоке при каждой иранской провокации.

Создание боеспособных сил, способных эффективно противостоять китайской агрессии, не будет ни дешевым, ни легким. Но если американские силы будут рассредоточены по базам в Первой и Второй островных цепях, а меньшее количество сил будет находиться в Кадене, они смогут противостоять атакам, восстанавливаться и проводить эффективные операции по отражению агрессии.

Об авторах:

Стейси Петтиджон – старший научный сотрудник и директор оборонной программы в Центре новой американской безопасности.

Эндрю Метрик – научный сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности.

Бекка Вассер – старший научный сотрудник и руководитель "Игровой лаборатории" в Центре новой американской безопасности.