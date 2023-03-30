Залп із 252 балістичних ракет: як США убезпечитися від Китаю

Якщо військова міць Китаю робить його пріоритетним завданням Міністерства оборони США, то чому Пентагон виводить ключові повітряні активи, які могли б сприяти стримуванню Пекіна, замість подвоїти зусилля щодо зміцнення регіональної позиції?

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Рішення ВПС США у жовтні 2022 року вивести дві ескадрильї застарілих винищувачів F-15C/D з бази ВПС Кадена на японському острові Окінава та замінити їх тимчасовим загоном винищувачів викликало бурхливу реакцію. За цією заявою швидко послідувала критика з боку членів Конгресу, а також регіональних і оборонних експертів, багато з яких закликали до посилення позицій в Індо-Тихоокеанському регіоні для стримування китайської агресії. У своїх аргументах вони посилаються на невідповідність між ресурсами та стратегічними пріоритетами.

Знову спалахнули давні суперечки про те, чи є пріоритетом для Сполучених Штатів Китай та Індо-Тихоокеанський регіон. У центрі дискусій — позиція США: контингенти, бази й угоди, які складають військову присутність Америки за кордоном і є основою стратегії стримування Міністерства оборони США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Фокус переклав новий текст Стейсі Дж. Петтіджон, Ендрю Метріка та Бекки Вассер, присвячений пріоритетам США в Азії та Індо-Тихоокеанському регіоні.

Відповідь не така проста, як критика, але вона зводиться до основної концепції, яку часто не беруть до уваги в дискусіях про стримування: до стійкості. Для того, щоб сили залишалися боєздатними й ефективно сприяли стримуванню, вони повинні бути здатні витримати атаку, вижити, а потім відновити операції, створюючи бойову міць. Саме тому структура планування сил у Стратегії національної оборони до 2022 року наголошує на стійкості майбутніх сил, і саме тому майже кожне військове відомство розробило нові оперативні концепції, засновані на розосередженні позицій.

США виводять F-15C/D із Кадени

Кадена не має сприятливих умов для постійного базування великої кількості американських літаків, враховуючи великі інвестиції китайських збройних сил у можливості завдання далеких точних ударів. Шквал вогню, який китайські сили можуть направити проти Кадени, робить її вразливішою порівняно з іншими базами в Першому острівному ланцюзі. Тоді як авіабази є великою ціллю, яку важко остаточно знищити, незахищені літаки та наземне обладнання підтримки — легкі цілі. Підривні боєприпаси дозволяють навіть одній ракеті пошкодити кілька літаків і ключове допоміжне обладнання, яке припарковане на відкритій місцевості.

Скорочення сил, що базуються в Кадені, є не ознакою того, що Сполучені Штати відмовляються від Японії або Першого острівного ланцюга, а скоріше розумним заходом щодо зниження вразливості літаків передового базування США та підвищення їхньої здатності вести стійкі бойові дії. Крім того, це важливий крок у зміні військової позиції США в Індо-Тихоокеанському регіоні, що підвищить її стійкість перед оперативними викликами зростання китайської військової загрози. Пентагон має скористатися цією можливістю, щоб надати сили та ресурси, необхідні для створення до розподіленої, живучої та ротованої позиції в Індо-Тихоокеанському регіоні, яка дозволить швидко перейти до дій у надзвичайних ситуаціях. У міру здійснення цих змін Сполучені Штати повинні обговорювати нові концепції базування як із союзниками, так і з противниками, щоб забезпечити чітке розуміння американських намірів, і виділити гроші на підтримку справді маневреної концепції базування в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Проблеми з позиціонуванням

Ці зміни підтримують рух ВПС у бік розподілених операцій як частини концепції маневреного бойового застосування. Однак необхідно зробити ще більше для створення стійкої та життєздатної позиції в Індо-Тихоокеанському регіоні й переходу від уразливої присутності на базі до надійної бойової позиції. Для успішної реалізації розподілених операцій необхідні ресурси на покращення інфраструктури інших баз у Японії, Австралії та на Філіппінах, а загони винищувальної авіації з-за меж Індо-Тихоокеанського регіону повинні регулярно тренуватися, відточуючи й демонструючи свою здатність виконувати цю схему маневру. Бюджетний запит президента на 2023 фінансовий рік для Тихоокеанської ініціативи стримування неадекватний. Цей запит на фінансування не передбачає достатніх інвестицій в інфраструктуру й об'єкти, необхідні для підтримки розподілених операцій. Із усіх служб ВПС вкладають найменше коштів в Ініціативу зі стримування в Тихоокеанському регіоні, і це єдина служба, яка не нарощує свої сили в регіоні.

Широко поширена ідея про необхідність збільшення інвестицій в американські сили в Індо-Тихоокеанському регіоні для протидії китайському виклику. Однак позиція про те, як саме посилити військову присутність США, не узгоджена: точаться суперечки про те, куди вкладати кошти, — у всі збройні сили або в конкретні види військ, а також про місце розташування, тип і сталість присутності цих сил. У цьому випадку аргументи проти змін у Кадені є показовими та в основному поділяються на три категорії: структура сил, їхня позиція, а також підтримка союзників і партнерів та стримування потенційних агресорів.

Позиція про те, як саме посилити військову присутність США, не узгоджена

Критики структури збройних сил стверджують, що ВПС дуже малі для виконання своїх завдань і що для задоволення глобальних потреб необхідно більше ескадрилей винищувачів п'ятого покоління. Ці аргументи пов'язані не стільки з розташуванням, як із недостатнім потенціалом. Аргумент про позицію зводиться до того, що Кадена є "стратегічним активом", що дозволяє проєктувати силу США в Східній Азії, а видалення 50 застарілих винищувачів є "відчутним скороченням" "боєздатності" США. Відповідно до цього аргументу, для стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні необхідно більше американських сил і баз, а будь-яке скорочення американської військової присутності в будь-якій точці театру бойових дій є неприйнятним чистим скороченням військової могутності США. Це твердження нерозривно пов'язане з останнім критичним аргументом, за яким ротація ескадрилей винищувачів свідчить про відсутність в Америки рішучості захищати своїх союзників і партнерів від китайської агресії. Інші роблять висновок, що цей крок потішить Пекін, "зменшивши планку для агресії та продемонструвавши давню невідповідність між тезами адміністрації Байдена щодо Індо-Тихоокеанського регіону та реальними зобов'язаннями Америки в регіоні".

Зі свого боку, ці аргументи дозволяють знайти кілька рішень: збільшення чисельності сил, зміцнення наявних позицій і пріоритет перестрахування над стримуванням. Здебільшого це означає подвоєння постійної присутності США на базах, які зараз як ніколи вразливі для китайських ракетних атак. Ці рішення є недостатніми для оперативних завдань, які ставить Китай перед США, їхніми союзниками та партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні. Загрози для авіабази Кадена — це канарка у вугільній шахті, яка показує, чому концепції та позиція останніх 70 років мають змінитися, щоб відповісти на зростання китайської військової могутності.

Кадена: канарка у вугільній шахті

Із моменту закінчення холодної війни американські військові діяли з авіабазами, практично повністю захищеними від повітряних і ракетних атак. Але ця епоха, особливо в Індо-Тихоокеанському регіоні, закінчилася у зв'язку з появою в Китаю великої кількості точних ракет далекого радіусу дії та все сучасніших військово-повітряних сил. Звичайні китайські ракети можуть уражати більшість американських баз у регіоні, включаючи Гуам, але рівень загрози значно варіюється та залежить від віддаленості бази від Китаю.

Простий аналіз вогневої потужності й щільності ракетних військ Народно-визвольної армії проти трьох американських винищувальних баз у Японії — Кадени, Івакуні та Місави — ще більше диференціює рівень загрози та показує, що не всі авіабази в Першому острівному ланцюзі перебувають у рівних умовах. Кадена перебуває в особливо вразливому та незавидному становищі, оскільки тисячі ракет малої дальності, які Китай накопичив для атаки Тайваню, можуть досягти й Окінави. Враховуючи, що Китай вкладає більше коштів у ракети малої дальності, ніж у дорожчі ракети великої та середньої дальності, саме ракети малої дальності є загрозою з більшою глибиною ураження.

Балістичні ракети DF-16

Для геолокації китайських ракетних сил ми використали нещодавно опублікований аналіз CASI китайських ракетних баз із ракетами DF-11, DF-16, DF-17, DF-21, CJ-10 та DF-100. Ми не розглядали DF-26, оскільки вона, швидше за все, призначена для віддалених цілей. За винятком DF-100, дальності ракет були взяті із сайту Центру стратегічних і міжнародних досліджень із ракетної загрози.

Щільність ракет у першому острівному ланцюгу

Для найбільшого одиночного залпу, який Пекін може зробити по будь-якій із трьох баз, Китай має в своєму розпорядженні 252 пускові установки балістичних і крилатих ракет малої та середньої дальності, які можуть досягти Кадени; 126 ракет можуть долетіти до Івакуні та 36 — до Місави. Звіт про військову міць Китаю за 2021 рік вказує, що китайські ракетні війська роблять приблизно 4 постріли балістичних ракет малої дальності й 2,4 пострілу ракет середньої дальності на пускову установку. Це означає, що Кадена може зіткнутися з кількома залпами такого масштабу.

Жодне місце на театрі воєнних дій не є повністю безпечним, але для американських сил краще перебувати далі від Китаю. Кадена — найближча авіабаза США до китайського узбережжя, і на неї припаде вдвічі більше ракет Народно-визвольної армії, ніж на найближчу базу винищувачів США Івакуні. Якщо перекинути сили з Кадени до Місави, кількість китайських ракет скоротиться на 86%.

Не просто замінити, а перебудувати базу

Американські бойові літаки базувалися в Кадені з 1945 року, але китайська ракетна загроза, що зростає, зробила цю позицію невигідною. Постійне базування кількох ескадрилій винищувачів п'ятого покоління в Кадені не забезпечує значного бойового потенціалу на ранніх стадіях війни. Натомість вони надають Китаю можливість знищити значну частину тактичного авіаційного парку Америки за допомогою своїх ракет малої дальності. Як показала фундаментальна робота Діка Беттса про раптовість, малоймовірно, що перший удар Китаю буде раптовою атакою без попередження. Однак він усе одно може стати оперативною несподіванкою — чи-то тому, що американські лідери сумніваються в нападі Китаю, не вживуть відповідних оборонних заходів або неправильно визначать час чи місце завдання удару.

Під час кризи або конфлікту літаки, що базуються в Кадені, або відступлять, або будуть нейтралізовані. Ні те, ні інше не стане гарним сигналом союзникам чи противникам США під час кризи. Китайські ракетні атаки, ймовірно, пошкодять або знищать винищувачі, припарковані на відкритій місцевості, або можуть тимчасово вивести з ладу всі літаки на базі, непридатні для злітно-посадкових смуг і руліжних доріжок та знищення складів палива. Хоча літаки в Кадені можуть стати приманкою, яка залучає США у війну у разі атаки, таке символічне розгортання сил не змінить балансу сил і не посилить стримування.

Під час кризи чи конфлікту літаки, що базуються в Кадені, або відступлять, або будуть нейтралізовані

ВПС США не повинні повністю залишати Кадену. Вона залишається цінним місцем для проведення звичайних розвідувальних і спостережних операцій у мирний час у Східно-Китайському та Південно-Китайському морях і потенційно може бути корисною на останніх етапах війни, коли ракетні запаси Китаю будуть вичерпані. Вона також є важливим символом американської прихильності до справи оборони Японії. Однак Японія та інші союзники повинні розуміти, що Міністерство оборони не зможе перемогти у війні проти Китаю, якщо втратить надто багато сил у перші кілька днів. Розсіювання американських сил за межами вогнища китайської ракетної загрози підвищує їхню здатність прийняти на себе перший удар і продовжувати ефективно діяти, що має обнадіювати союзників і насторожувати супротивників.

Відмова від F-15C/D дозволить оновити американську позицію, розміщуючи меншу кількість літаків на вкрай уразливій базі та зменшуючи концентрацію американських сил у регіоні для покращення позиції США в Першому острівному ланцюзі. Безліч аналітичних матеріалів демонструють цінність розосередження та його користь для виживання сил. Для цього Пентагону необхідно інвестувати в пасивну оборону та розподілену мережу ближніх і далеких баз. Досі зусилля були спрямовані на створення далеких баз шляхом покращення оборони на Гуамі, модернізації авіабази на Тініані, посилення допоміжних об'єктів у Дарвіні та розширення аеродрому в Тіндалі. Такі далекі бази необхідні операцій із танкерами та бомбардувальниками.

Але Сполучені Штати не можуть виграти війну, ведучи бойові дії лише з далеких дистанцій. Парк ВПС значною мірою складається з винищувачів малої дальності. Дії з віддалених баз не дозволять нечисленним силам бомбардувальників і винищувачів малої дальності, які сильно залежать від дозаправок у повітрі, створити достатню масу для відбиття великомасштабної атаки. Тому Сполучені Штати повинні також розподілити свої винищувачі по Японії та Філіппінах, що потребує вдосконалення ближніх баз у цих країнах. Оскільки літаки мають високу оперативність і можуть бути розгорнуті зі США у відносно короткі терміни, їхня присутність не обов'язково має бути постійною, але для їх підтримки необхідна наявність відповідних авіабаз. Сполучені Штати мають доступ до п'яти авіабаз на Філіппінах, але поки що не створили на них інфраструктуру, потрібну для підтримки американських повітряних операцій.

За словами командувача Тихоокеанських військово-повітряних сил США, маневрене бойове застосування є "звичайною справою" на американських базах у Японії, але необхідно зробити більше для відпрацювання цієї концепції в масштабах усього театру воєнних дій. Сполучені Штати повинні регулярно мати одну-дві ротаційні ескадрильї винищувачів на театрі бойових дій на різних базах, демонструючи цим готовність до інтенсивної операції. Часом ВПС мають перекидати додаткові ескадрильї для демонстрації маневреного бойового застосування в масштабах театру бойових дій. Такий підхід дозволяє відпрацювати дії з логістики та перекидання сил, необхідні за будь-якого сценарію розвитку подій. Старе прислів'я говорить: важко в навчанні, легко в бою. Ротаційні заходи дозволять ВПС досягти цього ефекту. Ротація також дозволить більшому відсотку особового складу ознайомитися не лише з цією формою операцій, а й, що дуже важливо, з китайськими оперативними схемами. Під час Другої світової війни ВМС США ротували свої найкращі льотні екіпажі на батьківщину, щоб навчити наступне покоління пілотів тактики супротивника. Нинішня статична модель розгортання ризикує сконцентрувати ключові оперативні знання в меншій кількості екіпажів.

Зрештою, Міністерство оборони має ухвалити спільне бачення позиціонування та стримування. Нинішні дискусії з приводу Кадени зосереджені на літаках одного відомства, які розташовані на конкретній базі. Для досягнення цілей США на театрі бойових дій розміром із Індо-Тихоокеанський регіон недостатньо пілотованих засобів тактичної авіації, що літають на ближчі відстані. Пілотований флот США можуть доповнити БПЛА. Мобільні наземні ракетні підрозділи морської піхоти й сухопутних військ — ще один спосіб створення вогневої потужності, яка швидко реагує на ранні стадії конфлікту в межах Першого острівного ланцюга. Невеликі групи ракетних установок можуть змішуватися з іншими транспортними засобами та часто переміщатися, що ускладнює їх виявлення та знищення. Приховані ударні підводні човни також є важливою частиною збройних сил на ранніх стадіях конфлікту. Ці резервні сили доповнюються бомбардувальниками, що діють із далеких баз для забезпечення сталого масованого вогню. Водночас надводні військово-морські сили забезпечують протиповітряну та протиракетну оборону в ключових точках театру воєнних дій для підвищення живучості віддаленіших баз.

Допомога друга

Ця нова модель повноцінно працюватиме лише в тому випадку, якщо Сполучені Штати поділяться нею із союзниками та партнерами. Усі заходи повинні супроводжуватися продуманими дипломатичними зусиллями, щоб пояснити їхню цінність ключовим союзникам і партнерам США, включаючи Японію, та змусити їх прийняти новий підхід. Зрештою, для стримування Китаю буде потрібна спільна робота Сполучених Штатів і їхніх союзників та партнерів, що є метою інтегрованого стримування. Це означає, що японські сили повітряної самооборони можуть взяти на себе основну роль у захисті повітряного простору від загроз, звільнивши американські літаки для виконання інших завдань. Від Японії також потрібний тимчасовий доступ до додаткових баз для проведення розосереджених операцій і доступ до території для американських наземних ракетних підрозділів. Крім того, необхідно розвивати інфраструктуру баз на Філіппінах і в Австралії, щоб забезпечити додаткові бази для розосередження та підвищити стійкість розподілених операцій США.

Від Японії також потрібний тимчасовий доступ до додаткових баз для проведення розосереджених операцій і доступ до території для американських наземних ракетних підрозділів Фото: The Japan Times

Цей новий підхід до позиціонування стане для союзників такою самою новинкою, як і для Сполучених Штатів. Дещо наївно стверджувати, що видалення менше 50 літаків із Окінави змусить Японію сумніватися в надійності США, коли в Японії все ще перебувають Сьомий флот, III експедиційні сили морської піхоти й П'ята повітряна армія, цілком зрозуміло, чому в японського керівництва виникнуть питання щодо довгострокових планів і намірів після цих кроків. Сполучені Штати привчили союзників до думки, що більша присутність і більші сили рівнозначні більшому стримуванню та впевненості. Ця модель нежиттєздатна в добу високоточних ударів.

Зміни часто складні, але необхідні. Хоч би як це здавалося нелогічним, але вивід F-15C/D із Кадени — це можливість позитивно змінити баланс сил у Першому острівному ланцюгу, підвищивши стійкість позиції США в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це вимагає додаткового вдосконалення баз, попереднього розміщення обладнання та регулярної ротації невеликих загонів збройних сил США для відпрацювання розподілених операцій. Усі ці кроки пов'язані з додатковими ресурсами й дисциплінованим виконанням.

Модернізація додаткових баз коштує не так вже й дорого, але на неї за звичкою не звертають уваги, оскільки відомства ПС вважають за краще інвестувати в структуру сил, а Конгрес не любить витрачати гроші за кордоном. Ротаційні сили можуть бути дорожчими, ніж сили постійного базування, і рахунок за логістику для підтримки розподілених операцій досить значний. Зрештою, виникнуть й інші витрати, оскільки Міністерство оборони не має ресурсів, щоб покрити всі потреби. Американським лідерам необхідно визначити пріоритетність Індо-Тихоокеанського регіону та не піддаватися бажанню рефлекторно розгорнути сили на Близькому Сході після кожної іранської провокації.

Створення боєздатних сил, здатних ефективно протистояти китайській агресії, не буде ані дешевим, ані легким. Але якщо американські сили будуть розосереджені по базах у Першому та Другому острівних ланцюгах, а менша кількість сил перебуватиме в Кадені, вони зможуть протистояти атакам, відновлюватися та проводити ефективні операції з відбиття агресії.

Про авторів

Стейсі Петтіджон — старша наукова співробітниця й директорка оборонної програми в Центрі нової американської безпеки.

Ендрю Метрік — науковий співробітник оборонної програми Центру нової американської безпеки.

Бекка Вассер — старша наукова співробітниця та керівниця "Ігрової лабораторії" в Центрі нової американської безпеки.