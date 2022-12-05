"Сакральные даты": РФ может обстрелять Украину в столетие создания СССР, — генерал

По словам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, Россия может атаковать украинскую территорию в самый неожиданный момент. Однако в Кремле очень трепетно относятся к символическим датам, поэтому могут подгадать атаку под них.

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В настоящее время Россия пытается определить критические точки Украины, удары по которым будут особенно болезненными для украинцев. Именно они могут стать следующей целью ВС РФ. Об этом в эфире телеканала "Апостроф" заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Они [россияне] могут сейчас определять, насколько мы готовы [к ударам], они могут просто психологически готовить к этим ударам, потому что один из элементов специальной информационной операции –– это когда они действительно поднимают самолеты, выводят корабли, а ничего не происходит — и мы сидим и нервничаем", — прокомментировал он вопрос о том, как Россия готовится к новым массированным ударам.

В то же время Ягун надеется, что в Украине тоже готовятся к атакам оккупантов. К примеру, инфраструктура могла восстанавливаться в другом порядке, а не так, как она действовала раньше.

"Есть элемент того, что наши пытаются изменить места тех или иных объектов инфраструктуры. Сделать так, чтобы та информация, которой владеет враг, не соответствовала действительности", — уточнил военный.

Он подчеркивает, что очередной удар России может произойти в самый неожиданный момент. При этом эксперт предполагает, что враг может выбрать для обстрела какие-то сакральные даты. К примеру, россияне могут атаковать Украину в день столетия создания Советского Союза [Ягун называет 24 декабря, на самом деле днем создания СССР считается 30 декабря].

Как считает эксперт, россияне могут обстрелять украинскую территорию и непосредственно в Новый год, чтобы просто испортить украинцам праздники.

Напомним, утром 5 декабря на двух российских военных аэродромах прозвучали взрывы. В Энгельсе Саратовской области росСМИ сообщают об атаке беспилотника, там пострадало как минимум два самолета. На авиабазе "Дягилево" под Рязанью взорвался бензовоз, там известно о повреждении одного воздушного судна. Оба военных объекта используются россиянами для нанесения ударов по объектам энергосистемы Украины.