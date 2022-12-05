"Сакральні дати": РФ може обстріляти Україну в століття створення СРСР, — генерал

За словами генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, Росія може атакувати українську територію у найнесподіваніший момент. Однак у Кремлі дуже трепетно ставляться до символічних дат, тому можуть підгадати атаку під них.

Related video

Наразі Росія намагається визначити критичні точки України, удари по яких будуть особливо болісними для українців. Саме вони можуть стати наступною ціллю ЗС РФ. Про це в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

"Вони [росіяни] можуть зараз визначати, наскільки ми готові [до ударів], вони можуть просто психологічно готувати до цих ударів, тому що один з елементів спеціальної інформаційної операції — це коли вони дійсно піднімають літаки, виводять кораблі, а нічого не відбувається — і ми сидимо і нервуємо", — прокоментував він питання про те, як Росія готується до нових масованих ударів.

Водночас, Ягун сподівається, що в Україні теж готуються до атак окупантів. Наприклад, інфраструктура могла відновлюватись в іншому порядку, а не так, як вона діяла раніше.

"Є елемент того, що наші намагаються змінити місця тих чи інших об'єктів інфраструктури. Зробити так, щоб інформація, якою володіє ворог, не відповідала дійсності", — уточнив військовий.

Він наголошує, що черговий удар Росії може статися у найнесподіваніший момент. Водночас експерт припускає, що ворог може обрати для обстрілу якісь сакральні дати. Наприклад, росіяни можуть атакувати Україну в день століття створення Радянського Союзу [Ягун називає 24 грудня, насправді днем створення СРСР вважається 30 грудня].

Як вважає експерт, росіяни можуть обстріляти українську територію і безпосередньо у Новий рік, щоб просто зіпсувати українцям свята.

Нагадаємо, вранці 5 грудня на двох російських військових аеродромах пролунали вибухи. В Енгельсі Саратовської області росЗМІ повідомляють про атаку безпілотника, там постраждало щонайменше два літаки. На авіабазі "Дягілєво" під Рязанню вибухнув бензовоз, там відомо про пошкодження одного повітряного судна. Обидва військові об'єкти використовуються росіянами для завдання ударів по об'єктах енергосистеми України.