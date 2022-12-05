В Украине ликвидировали многодетного отца из РФ, косившего под рэпера Тимати (фото)

Родные Данила пытались его вернуть домой после того, как Госдума приняла поправку об отсрочке, но безуспешно.

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Украинские военнослужащие ликвидировали жителя Свердловской области Данила Нарбутовских, который косил под российского рэп-исполнителя Тимати. Об этом в своем Telegram-канале сообщает OSINT-разведчик Ираклий Комахидзе.

По его словам, 28-летний Данил Нарбутовских попал под частичную мобилизацию, которую своим указом объявил президент РФ Владимир Путин. Уроженец Свердловской области был призван в ряды ВС РФ 28 сентября.

OSINT-разведчик отмечает, что ликвидированный Данил Нарбутовских, косивший под рэп-исполнителя Тимати, был отцом троих детей. После того, как Государственная дума приняла поправку об отсрочке для многодетных родителей, жена Катерина пыталась его вернуть, но безуспешно.

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"В родном городе мужчину считали настоящим героем. В 18 лет он прославился, самостоятельно задержав педофила, который изнасиловал и убил трех маленьких девочек. По словам близких, Данил всегда был смелым, но добровольно участвовать в спецоперации не планировал, а 28 сентября попал под частичную мобилизацию. Дома Данила ждала его большая семья: мама, жена и трое детей. Папа души в них не чаял и до последнего не хотел разлучаться", — пишет местное издание E1.

Из родного Первоуральска Данил Нарбутовских сперва был направлен в учебную часть в Елань (Волгоградская область), потом в 32-й городок, а уже в середине октября его перебросили на территорию оккупированного Донбасса.

Последний раз мобилизованный выходил на связь с матерью 11 ноября, а первыми о ликвидации захватчика сообщили его сослуживцы.

[ + – ] В Украине ликвидировали оккупанта, косившего под рэп-исполнителя Тимати

Напомним, в конце ноября в СМИ появилась информация о том, что в Украине ликвидировали экс-копа из России, который был осужден на 15 лет за убийство жены. Бывший майор полиции Сергей Кадацкий после своей гибели был награжден медалью "За отвагу".

Также сообщалось, что ВСУ ликвидировали "полицейского-вагнеровца", который был осужден на 13,5 лет за убийство юноши. Речь идет о бывшем замначальника Брасовского отдела полиции Брянской области Денисе Терехове, завербованного "Группой Вагнера" для участия в боевых действиях на территории Украины.