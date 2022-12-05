В Україні ліквідували багатодітного батька з РФ, який косив під репера Тіматі (фото)

Рідні Данила намагалися його повернути додому після того, як Держдума ухвалила поправку про відстрочку, але безрезультатно.

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Українські військовослужбовці ліквідували мешканця Свердловської області Данила Нарбутовських, який косив під російського реп-виконавця Тіматі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє OSINT-розвідник Іраклій Комахідзе.

За його словами, 28-річний Данило Нарбутовських потрапив під часткову мобілізацію, яку своїм указом оголосив президент РФ Володимир Путін. Уродженця Свердловської області було призвано до лав ЗС РФ 28 вересня.

OSINT-розвідник зазначає, що ліквідований Данило Нарбутовських, який косив під реп-виконавця Тіматі, був батьком трьох дітей. Після того, як Державна дума ухвалила поправку про відстрочку для багатодітних батьків, дружина Катерина намагалася його повернути, але безрезультатно.

[ + – ] В Україні ліквідували окупанта, який косив під реп-виконавця Тіматі

"У рідному місті чоловіка вважали справжнім героєм. У 18 років він прославився, самостійно затримавши педофіла, який зґвалтував та вбив трьох маленьких дівчаток. За словами близьких, Данило завжди був сміливим, але добровільно брати участь у спецоперації не планував, а 28 вересня потрапив під часткову. мобілізацію. Вдома Данила чекала його велика родина: мама, дружина та троє дітей. Тато упадав за ними всією душею і до останнього не хотів розлучатися", — пише місцеве видання E1.

З рідного Первоуральська Данило Нарбутовських спершу був направлений у навчальну частину до Єлані (Волгоградська область), потім до 32-го містечка, а вже в середині жовтня його перекинули на територію окупованого Донбасу.

Востаннє мобілізований виходив на зв'язок з матір'ю 11 листопада, а першими про ліквідацію загарбника повідомили його товариші по службі.

[ + – ] В Україні ліквідували окупанта, який косив під реп-виконавця Тіматі

Нагадаємо, наприкінці листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Україні ліквідували екскопа з Росії, засудженого на 15 років за вбивство дружини. Колишнього майора поліції Сергія Кадацького після своєї загибелі було нагороджено медаллю "За відвагу".

Також повідомлялося, що ЗСУ ліквідували "поліцейського-вагнерівця", якого було засуджено на 13,5 років за вбивство юнака. Йдеться про колишнього заступника начальника Брасовського відділу поліції Брянської області Дениса Терехова, завербованого "Групою Вагнера" для участі у бойових діях на території України.